Hi ha moltes coses que es poden associar automàticament al Nadal: El Pare Nadal, els avets decorats, els llums i els regals són comuns a tot el món, tot i que a cada lloc tenen les seves peculiaritats, però hi ha altres tradicions que són exclusives de Catalunya. A més dels Reis d’Orient, si hi ha una cosa que no pot faltar al país en aquestes dates tan especials és el torró.

Si bé el torró tradicional és l'elaborat amb ametlla i mel (tant el 'dur' com el 'tou'), els últims anys s'han multiplicat les propostes innovadores d'aquest dolç.Xefs com Dabiz Muñoz s'han sumat a aquesta tendència. El recentment nomenat millor cuiner del món ha llançat aquest any al mercat quatre varietats de torró que es poden trobar als supermercats per 15 euros per tauleta. Hi ha quatre propostes: tortell de Reis, pastís de formatge de la Pedroche, llet amb cereals i crispetes de blat de moro. No obstant, si sou dels que prefereixen la versió tradicional i aquest Nadal voleu animar-vos a intentar fer la recepta a casa, aquí us deixem una de torró de Xixona senzilla i més saludable que molts dels preparats industrials. INGREDIENTS: 300 grams d'ametlla molta

200 grams de mel

50 grams de sucre

30 grams de clara d’ou pasteuritzada

Una mica de sal

Una mica de canyella molta (opcional)

Ratlladura de llimona (opcional) ELABORACIÓ: Torrar les ametlles a la paella a foc lent i removent constantment. Coure en un cassó la mel i el sucre fins que s’integrin i després retirar-ho. Batre les clares d’ou i incorporar la barreja de mel i sucre. Tornar a posar al foc a temperatura molt baixa perquè no qualli. Ja retirat del foc, incorporar l’ametlla, la canyella, la sal i la ratlladura de llimona. Col·locar al motlle pressionant bé, cobrir amb un film plàstic i posar un pes a sobre. Deixar refredar durant almenys sis hores a la nevera.