Bones notícies: tot i que la calor indiqui el contrari, ja ha arribat el Nadal. O almenys a Käthe Wohlfahrt, firma alemanya que fa mig segle que decora el Nadal europeu, i que en el número 15 del carrer Banys Nous de Barcelona va obrir abans de la pandèmia la botiga nadalenca més gran d’Espanya, amb 300 metres quadrats plens de joguines, figures, ornaments, decoracions, encens i tots aquests objectes que van obsessionar Jack Skellington a ‘Pesadilla antes de Navidad’.

El local, que recrea un poble de Baviera, és una espècie de Poble Espanyol del Nadal. I cada any, quan baixen les temperatures i fem el canvi d’armari, es converteix en un dels llocs més instagramejats de Barcelona. Des de l’arbre gegant que s'aixeca des del terra fins al sostre fins a les petites teulades nevades plenes de llums que decoren la botiga, segur que en les properes setmanes et trobaràs la botiga retratada als ‘stories’ dels teus amics.

Ara, Käthe Wohlfahrt estrena la temporada nadalenca amb un catàleg multicultural que inclou tradicions d’arreu del món: des dels trencanous nord-europeus i la piràmide d’Erzgebirge, d’origen alemany i ornamentada en fusta, fins a productes locals com el caganer –perquè no pot faltar el rei de l’escatologia en una botiga nadalenca– i les decoracions amb motius inspirats en Gaudí, com un encenser amb la forma del drac del parc Güell. Sembla que és hora de muntar l’arbre, oi?