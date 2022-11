El més probable és que encara no acabis de tenir clar que regalar als petits de la casa per Nadal, sobretot si es tracta de nens i nenes d'entre un i dos anys. Per això aquí tens una proposta amb les 3 joguines per aquesta franja d'edat que estan arrasant i amb les que ben segur que l'encertes.

BICICLETA CORREPASSADISSOS Aquesta joguina és indispensable a la teva llar, ja que li donarà al teu fill/a l'ajuda per aprendre a caminar, millorar l'equilibri i la coordinació i polir la resta d'activitat motores. Assegura't que la bicicleta que compris sigui de qualitat i materials i molt sòlida. CUBS D'ACTIVITATS 6 EN 1 A les botigues de joguines hi ha unes galledes que es poden transformar en tota mena d'objectes. Per exemple, n'hi ha que es converteixen en una casa, en telèfons analògics i fins i tot en instruments musicals com ara pianos o tambors. Amb aquesta joguina, el jove desenvoluparà la seva creativitat alhora que aprèn a reconèixer objectes del seu dia a dia. PUZLES DE FUSTA Un puzle de fusta o plàstic és una gran opció, ja que, a diferència d'un puzle convencional, les peces són molt grans i impedeixen el risc d'ennuegament.