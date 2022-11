Nadal és una de les èpoques de l'any més esperades per tothom. Festes, menjar i regals esdevenen els principals protagonistes d'aquestes dates tan assenyalades. La compra d'obsequis ens sol fer molta il·lusió, alhora que ens porta molts maldecaps, sobretot quan es tracta de l'amic invisible. A vegades, ens pot tocar gent amb qui no tinguem cap relació i de la qual no coneixem més enllà del seu nom i fotografia de WhatsApp. Quins regals podem fer en aquests casos?

D'una banda, hem de pensar en regals impersonals, però valuosos: és a dir, encara que siguin regals que es poden fer a qualsevol company de feina o amic, que serveixin per a alguna cosa. En aquesta categoria inclouríem una ampolla de vi de qualitat, que vingui envasada en una caixa atractiva a la vista; també una bossa sorpresa d'alguna botiga coneguda com a Sephora, que les tenen disponibles per tan sols 9,99 euros.

Si coneixes alguna cosa sobre la persona que t'ha tocat a l'amic invisible, el millor és buscar un regal relacionat amb els seus hobbies: un joc de taula, un joc de cartes, un Funko Pop o un complement com un braçalet, collaret o arracades.

En definitiva, no cal escalfar-se gaire el cap per comprar un bon regal d'amic invisible: només has de tenir en compte a qui et toca donar un obsequi, i fer el que t'agradaria que et fessin amb tu.