Desembre és el mes de les celebracions, de les reunions i, per descomptat, dels sopars d'empresa. Un clàssic de les setmanes prèvies a Nadal. Per a molts és un compromís del qual no es poden lliurar i suposa un gran maldecap. Llavors, sorgeixen preguntes com quant s'ha de beure, quant menjar, quan marxar... i com vestir-se. I és que aquests esdeveniments no deixen de ser una reunió formal en la qual és difícil oblidar els rols que se segueixen dins de l'oficina. Ficar la pota pot traduir-se en viure situacions incòmodes al dia següent.

Hi ha preguntes que tenen una resposta complicada: no s'ha de beure molt, però si no es prova ni una cervesa es corre el risc de ser objecte de bromes per part del cap... Encara que el pla no sigui el més desitjable a priori, tampoc és aconsellable anar-se'n massa d'hora, però acabar en un 'after' tampoc és la millor opció.

Més senzill és trobar l''outfit' perfecte. Sobretot si ets home: un vestit sense corbata és una opció ideal, però també es pot optar per una camisa i un jersei combinats amb uns pantalons de vestir. Les dones tenen un ventall de possibilitats entre les quals triar.

Aquests són alguns dels 'looks' amb els quals és impossible fallar en el sopar d'empresa

Un vestit negre. Sigui curt o llarg, és la millor alternativa per anar elegant i no destacar per sobre de la resta.

Un vestit de jaqueta i pantalons. A les botigues hi ha multitud d'opcions que se surten del típic 'dues peces' negre. I aquí sí que està permès arriscar. Això sí, compte amb passar-se amb els complements: existeix el risc de caure en l'efecte 'arbre de Nadal'.

Veto a les transparències i les faldilles massa curtes. Pot semblar massa tradicional, però hi ha casos en els quals és millor cenyir-se a l'etiqueta socialment establerta.

Lluentons? Sí, però sense passar-se. Està bé donar-li un toc festiu al conjunt triat, però el millor és que no passi de ser un detall. Que sembli que pots reutilitzar el 'outfit' de sopar d'empresa per a la nit de Cap d'Any no és la millor opció.