L'obra musical de temàtica nadalenca 'El Rescat dels Minairons' tornarà a lluir enguany com al 2019, quan es va estrenar. Així, es recuperarà la proposta de teatre immersiu i aquesta es podrà veure des d'una hora abans de l'espectacle. També s'incorporen nous personatges, cançons i coreografies i, tot plegat, sense els condicionants propis de les restriccions de la pandèmia, que al 2020 van obligar a canviar el format i l'any passat a limitar-ne l'aforament. Les funcions estan previstes pels dies 17, 18, 23 i 26 de desembre a la sala d'actes del Col·legi La Salle de la Seu d'Urgell, on el públic podrà veure un muntatge que compta amb una participació de fins a 110 persones per explicar les aventures dels personatges locals Ot i Urgell.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, ha explicat que l'espectacle és per ells tota una "joia" i representa un dels eixos centrals de la programació nadalenca de la ciutat, que aplega una setantena d'activitats sota el paraigües de la marca 'El Món Màgic de les Muntanyes'. També ha destacat la tasca que duen a terme les persones implicades en el muntatge i ha dit que la història que relata l'obra "aporta màgia" a les festes nadalenques.

Per la seva banda, el director de l'espectacle, Joel Pla, ha posat en valor la feina que implica el fet d'aconseguir aplegar tantes persones "per crear una cosa tan efímera" com és aquesta obra. Per tot plegat, ha explicat que a partir d'ara el muntatge musical, que requereix uns sis mesos de preparació, es durà a terme de forma bianual i que al 2024 estrenarà nova escenografia. Mentre, l'ajudant de direcció, Danae Playan, ha detallat que l'espectacle s'ha escurçat per tal de donar-li més dinamisme.

D'altra banda, dos dels participants a l'obra 'El Rescat dels Minairons' Agustí Guasch i Sira Faty han explicat la feina que els hi suposa i com es prepara el muntatge. En aquest sentit, han tornat a defensar la necessitat que la Seu d'Urgell compti amb un teatre. De fet, des de l'ajuntament s'ha encarregat un estudi per analitzar quines ubicacions serien viables per acollir aquest equipament.