El torró és un dels aliments imprescindibles a les nostres taules per Nadal. Però alerta: després de l’estudi que ha portat a terme l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i en què s'han comparat diferents marques de torrons de xocolata, han arribat a una conclusió preocupant: només nou «aproven» i «cap és bo».

L’informe s’ha publicat després d’haver analitzat la informació (ingredients, additius, preu, etc.) que apareix especificada a l’etiqueta de cada producte i després d’haver-los degustat.

#Alimentación Comparamos 17 tabletas: ni turrón, ni chocolate. Solo 9 aprueban y ninguno es bueno.

➡15 de los 17 turrones sustituyen parte de la manteca de cacao por otras grasas vegetales, como aceite de girasol, grasa de palma o manteca de karitéhttps://t.co/esVlGJiEAB — OCU (@consumidores) 13 de diciembre de 2022

Resultat «decebedor»

La investigació de l’OCU engloba 17 tauletes de torró de xocolata diferents i la gran majoria presenten punts crítics que llasten la qualitat del producte. Es tracta de l’ús de greixos de baixa qualitat (oli de gira-sol, greix de palma o mantega de karité) en lloc de mantega de cacau, que només apareix a dos dels articles, a més d’altres problemes trobats durant la degustació.

Per aquestes carències, només nou torrons aproven l’«examen» de l’OCU, tot i que «cap és bo». L’ús d’additius per suplir la falta d’ingredients de qualitat fa que, malgrat el preu econòmic d’aquestes típiques postres nadalenques, el resultat d’aquest estudi hagi sigut «decebedor».

Quins se salven?

L’excessiva dolçor i duresa del torró o la falta de brillantor de la xocolata són alguns errors que llasten la degustació dels torrons seleccionats. De tots, hi ha dos cruixents que sobresurten per sobre de la resta. Un és el d’El Corte Inglés, que presenta les característiques ideals per ser un torró de qualitat: color brillant, gruix adequat, olor de xocolata, cruixent homogeni, bona fosa a la boca i, sobretot, bon sabor.

I la millor composició la té el torró de xocolata Picó, ja que utilitza exclusivament mantega de cacau. Per aquesta raó, en ser l’únic dels productes comparats que no està fabricat a base de substitutius de baixa qualitat, és també el més ben valorat de tots.