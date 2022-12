Cada vegada abans. La decoració nadalenca es va avançant en el calendari i aquest 2022 en algunes cases i balcons ja hi era penjada molt abans del 27 de novembre, el quart diumenge abans de la nit de Nadal (el suposat moment tradicional).

A l'hora de decorar la casa, moltes famílies opten per renovar l’arbre cada Nadal mentre que d’altres, senzillament el reaprofiten any rere any per amortitzar-lo al màxim. I dins d'aquest grup (que no som pocs), sovint es passa per alt la brutícia que s'acumula en aquest element decoratiu. I si es mira bé, la quantitat de pols que pot haver absorbit durant els deu o onze mesos que ha estat guardat és notòria.

Una dona va compartir recentment a les xarxes socials el ritual que segueix amb el seu arbre de Nadal després d'haver-lo tingut guardat gairebé un any: el submergeix a la banyera amb aigua i sabó.

Tot i que al principi pot semblar una idea esbojarrada, té tota la seva lògica. La dona s’ha fet viral a TikTok després de compartir un vídeo on es mostra clarament tota la brutícia que aconsegueix treure de l’arbre. L'aigua queda negra, negra.

Els usuaris no han tardat massa a reaccionar i molts han elogiat la idea que al cap i a la fi resulta ser molt òbvia, si tenim en compte que els arbres de Nadal acumulen tota mena de gèrmens, pols i brutícia durant el llarg període que estan guardats. Ara bé, assegura't que el teu arbre és de plàstic i no paper o cap altre material que es pugui fer malbé amb l'aigua.