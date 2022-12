Comèdia entretinguda i divertida amb un gran planter d’artistes. És un dels èxits de l’enyorat Stephen Sondheim, el genial creador nord-americà que va canviar el musical. L’espectacle en català dirigit per Daniel Anglès és molt original, ja que l’ambienta en un circ amb una ‘troupe’ brutal que interpreta, canta i toca tots els instruments. Jordi Bosch en el rol d’esclau Pseudolus, disposat a tot per aconseguir la seva llibertat, lidera un fantàstic repartiment amb vint-i-cinc persones en escena, entre músics, clowns i actors. La seva missió és gairebé un miracle: aconseguir que triomfi l’amor entre el seu jove amo Eros (Eloi Gómez) i la virginal Philia (Ana San Martín), per la qual ha pagat un preu elevat l’aguerrit capità romà Miles Gloriosus (Víctor Arbelo). Teatre Condal.

2. ‘Pretty woman’

Ideal per a romàntics. Amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Aquest musical en castellà té uns protagonistes fantàstics: Cristina Llorente interpreta la prostituta i Roger Berruezo encarna el paper de tauró financer que Richard Gere va brodar al film. Tots dos formen una parella amb molta química. I estan avalats per uns secundaris de luxe. Rubén Yuste es transforma en diversos personatges i Erika Bleda brilla com a millor amiga de la protagonista. La màgia del teatre, una escenografia efectiva i un vestuari impressionant traslladen l’espectador del Hollywood Boulevard on l’Edward contracta la Vivian la primera nit a les elegants botigues de Rodeo Drive, al sumptuós hotel on s’allotja i a l’òpera. Teatre Apolo.

3. ‘Pares normals’

El grup de pop-rock Els Amics de les Arts s’ha llançat al musical amb una obra diferent i actual. Les seves melodies i lletres originals serveixen per penetrar en una història que toca la fibra. La criança dels fills, l’amor i la mort i les relacions entre pares i fills apareixen en una obra que convida a disfrutar de la vida. El seu protagonista principal és l’Aran, interpretat per un magnífic Enric Cambray. Va desgranant la història de la seva vida, marcada per uns pares una mica peculiars, tots dos psicòlegs, interpretats pels sòlids Annabel Totusaus i Albert Pérez. A través de ‘flashbacks’ recorda moments clau que van marcar el seu destí gràcies a un repartiment fabulós capaç de transformar-se en un munt de personatges. Una obra que combina emoció, tendresa i humor i que connecta amb tota mena de públic. Teatre Poliorama.

4. ‘Cruz de navajas’

No és com ser en un Palau Sant Jordi, però alguna cosa de la potència que flueix als concerts té ‘Cruz de navajas’, un musical al qual els amants de Mecano vibraran. Els grans ‘hits’ de la banda són interpretats amb altres arranjaments per una companyia molt jove. Projeccions i pantalles animen una proposta amb una energia especial, més similar a un gran concert de pop-rock que a un musical. Oportunitat per reviure els èxits dels vuitanta i noranta o per descobrir-los en viu i en directe d’una altra manera en un espai recuperat a la ciutat, una sala situada dalt de l’antiga plaça de toros Les Arenes reconvertida en centre comercial. No us preocupeu per la butaca, perquè totes disposen de bona visibilitat. Cúpula de Les Arenes.

5. ‘Grease’

No és la primera vegada que es munta aquest musical a Barcelona, que, per cert, es va veure a la Cúpula de Les Arenes el 2011 en una aplaudida versió dirigida per Coco Comín. Aquest cop es tracta d’una producció creada el 2021 per commemorar el 50è aniversari de l’estrena de l’original a Chicago. El mateix equip creatiu de l’aclamat ‘Billy Elliot’ firma aquesta nova versió, que compta amb un elenc jove amb edats pròximes a les dels protagonistes, estudiants de l’institut Rydell, molt més atrets per les carreres de cotxes, les aventures i les festes que per les classes. Quique González interpreta Danny Zuko i Mia Lardner és Sandy Olsson, icònics rols que al cine van protagonitzar John Travolta i l’enyorada Olivia Newton-John. Teatre Tívoli, a partir del 3 de desembre.