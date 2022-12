Pastorets: El gran clàssic reprèn el guió

Els Carlins: Satanàs esclafarà closques de coco

«Closques de coco esclafades», diu Satanàs quan les coses no li surten bé. O «sac de rocs escantellats» deixa anar en una altra ocasió. El teatre Els Carlins tornarà a sentir els renecs del príncep dels dimonis durant les representacions d’Els Pastorets, una de les cites ineludibles del Nadal a Manresa. Aquest any sense restriccions de cap mena, amb cares noves als personatges principals, amb ganes de tornar als nivells d’abans de la pandèmia, i amb un cartell de pel·lícula -literal- obra de Joan Locubiche.

Enguany l’obra es representarà el dia de Sant Esteve, el 26 de desembre, i l’1, 6, 7 i 8 de gener, a les 6 de la tarda a Els Carlins, nom associat inapel·lablement amb Els Pastorets de Folch i Torres, però en una versió reduïda.

Assajos des del setembre

Des del passat mes de setembre que els actors assagen sota la direcció artística de Pere Font i Maribel Montardit. «Ens queda una última embranzida i l’assaig general del dia 23», explica la coordinadora d’Els Pastorets d’enguany, Imma Torrecillas.

Entre els actors hi haurà cares noves en alguns dels personatges principals: els inseparables Lluquet i Rovelló. També Satanàs. Es tracta de relleus naturals, segons Torrecillas. «Intentem canviar cada 3 o 4 anys perquè no sempre es vegin les mateixes cares». També hi ha canvis per necessitat: «hi ha gent gent que acaba una etapa i en vol començar una altre i fer altres coses», o s’ha donat el cas de gent que senzillament deixa la ciutat per motius laborals o per estudiar.

Sigui com sigui «tenim moltes ganes de Pastorets després de dos anys amb limitacions» a causa de la pandèmia, afirma Torrecillas. L’escenari es tornarà a omplir de personatges, i a platea no hi haurà restriccions. Tot i així es mantenen algunes de les novetats que es van incorporar durant l’emergència sanitària. Com per exemple que no hi hagi mitja part. L’obra dura encara no dues hores, i «si els dos darrers anys ha anat bé, esperem que ara també».

Els Pastorets estrenaran una màquina de fum «espectacular», i a Instagram es proposen activitats relacionades amb l’obra. Les entrades per assistir-hi es poden adquirir a elscarlins.cat, i també presencialment al teatre els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre, i el 3 i 4 de gener, de 6 a 8 del vespre.

Un cartell de pel·lícula

Els Pastorets del teatre Els Carlins també ha estrenat enguany un cartell de pel·lícula. És obra de Joan Locubiche, que té experiència en el món dels cartells cinematogràfics. Hi apareixen Satanàs, el Lluquet i Rovelló, l’àngel Miquel mostrant la seva espasa, i, com no, la caldera de Pere Botero.