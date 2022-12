Espectacular. És una paraula ben adequada per definir el treball que ha fet el Grup Pessebrístic de Manresa per fer realitat la 23a edició del pessebre monumental. S’inaugura aquest 17 de desembre a 2/4 de 8 del vespre, i es podrà visitar fins al 8 de gener. Enguany, les muntanyes de Montserrat acullen el pessebre: el naixement, els pastors, els dimonis...

L’aconseguida creació de les muntanyes, les cavitats de les quals aixopluguen les diferents escenes, omple el fons de l’Espai7 del Centre Cultural el Casino. Fa 7 metres d’amplada, als quals cal sumar-n’hi 2 més a banda i banda, i 2,40 d’alçada. No s’acaba aquí, davant per davant, deixant una mica d’espai entremig, que és per on passarà la gent d’una banda a l’altra per veure el pessebre, hi ha una maqueta a escala del monestir de Montserrat amb les principals dependències i amb els mitjans de transport per arribar-hi: el tren, el cremallera, l’aeri. A les muntanyes no hi falten les cabres ni els escaladors.

Una vintena de diorames completen l’exposició, un dels quals, d’un naixement, es rifarà el dia 7 de gener entre les persones que vagin a veure l’exposició i que vulguin participar en el sorteig a canvi d’un euro. L’horari de visita és de dimarts a diumenge, a 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre i diumenge, d’11 del matí a 2 del migdia. Per Nadal, Sant Esteve i Cap d’any, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. El dilluns la sala roman tancada.

Encara que sembli impossible, el pessebre monumental el fan possible nou persones: Miquel Sensada, Jordi Muro, Jaume Larroya, Claudi Casasayas, Domènec Forns, Josep Maria Laso, Salvador Mallofré, Ignasi Segon i Josep Vàzquez. El president de l’entitat pessebrista és Francesc Villegas, qui, de cara a la propera edició, ha alertat que perillen amb quedar-se sense el taller on treballen tot l’any per fer possible el muntatge perquè la casa on s’allotja aquest local, que els cedeixen, està en venda. Ha instat l’Ajuntament, com ja ha fet tots aquests anys, a aconseguir-los un espai en algun equipament municipal. En cas contrari, aquesta edició podria ser la darrera, atès que, per fer el pessebre monumental, necessiten un espai durant tot l’any per tenir-hi desat el material que necessiten i també el fons de l’entitat. L’any passat, el pessebre monumental va rebre 10.000 visitants.

Les altres exposicions

A banda de l’exposició al Casino, el Grup Pessebrístic de Manresa també ofereix una mostre de pessebres a cal Sitges (Artés), un pessebre monumental amb diorames a Castellbell i el Vilar i una exposició de maquetes i diorames de Josep Maria Milla a cal Gallifa, a Sant Joan de Vilatorrada.