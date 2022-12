Un espectacle nadalenc amb efectes d’última generació a l’interior d’un monestir medieval. Amb aquests al·licients Món Sant Benet tornarà a ser l’escenari aquest Nadal del seu peculiar pessebre vivent. Després d’un parèntesi de dos anys a causa de la covid-19, el complex cultural acollirà la tercera edició amb noves escenes i amb una ampliació del recorregut, visitant alguns espais pels quals no es passava en anys anteriors. El pessebre, que és l’únic a tot Catalunya que passa íntegrament dins un monestir mil·lenari, es podrà veure el 17, el 18 i el 26 de desembre i l’1 de gener, en tres sessions cada dia.

La Fundació Catalunya La Pedrera recupera a partir d’avui el pessebre vivent de Món Sant Benet, que va néixer el Nadal del 2018 i es va consolidar el 2019 amb prop de 4.000 visitants. Les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19 van fer inviable la seva representació els dos darrers anys i ara es reincorpora de nou a l’agenda d’actes nadalenca. L’espectacle compta amb un centenar d’actors majoritàriament del territori, i combina la representació d’escenes amb l’aplicació d’efectes d’última generació com videoprojeccions de gran format. Segons la Fundació «el Pessebre Vivent és fruit de la col·laboració de molts actors i actrius voluntaris del territori que cada any posen el seu granet de sorra per donar forma a una activitat màgica».

A banda de la recreació de les escenes tradicionals de qualsevol pessebre com el naixement, l’anunciació, l’adoració o el Reis d’Orient, la proposta de Món Sant Benet incorpora situacions de l’edat mitjana, que van des de la vida monacal que tenia lloc dins els murs del monestir a la recreació d’escenes quotidianes amb gent del poble de protagonista. Enguany s’han variat algunes escenes respecte a les dues edicions anteriors i s’ha canviat el recorregut, ampliant-lo a nous espais fins ara inèdits.

L’espectacle nadalenc, que està dirigit per l’actriu i directora teatral Tàtels Pérez amb el suport de Sara Manzano a la producció, es podrà veure quatre dies. A banda de les representacions d’avui i demà, també n’hi haurà el dia 26 de desembre i l’1 de gener, amb tres sessions diàries, a les 6, les 7 i les 8 del vespre. Les entrades, que es poden comprar a la web de Món Sant Benet, valen 12 euros en els cas dels adults i 6 els nens.

El Pessebre Vivent de Món San Benet forma part, des de l’any 2019, de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. L’èxit de les dues edicions celebrades fins ara, el marc incomparable on té lloc i la particularitat d’estar ambientat a l’època monacal fan del muntatge de Sant Benet de Bages una de les grans cites nadalenques del territori.