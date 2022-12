El degà dels espectacles nadalencs, el Pessebre Vivent del Bages, arrenca aquest dissabte la seva 44a edició. Ja sense cap restricció, el conjunt monumental de les Torres de Fals, al municipi de Fonollosa, ho té tot a punt per acollir la cita més emblemàtica. El muntatge manté el format habitual amb més d’una vintena de quadres que alternen escenes de paisatge costumista amb les de caràcter essencialment bíblic. L’espectacle es podrà veure des d'aquest 17 de desembre i fins al dia 8 de gener, amb un total de 12 funcions, i enguany té l’al·licient de poder contemplar l’exterior de l’església acabat de restaurar.

L’Associació Cultural Recreativa de Fals es manté fidel a la tradició i, a partir d’avui, en el marc natural privilegiat que ofereixen les Torres de Fals i el seu entorn, tornarà a fer el seu peculiar viatge en el temps. Durant una hora, els visitants recorreran el bucòlic paratge enmig d’escenes bíbliques com l’Anunciació a la Verge, la Cova del naixement o l’Anunci als pastors i d’altres de caire més costumista com la vida de poble, amb les rentadores i el mercat. Els efectes de llum, que l’any passat van incorporar millores tècniques, i l’acurada escenografia porten a l’espectador a integrar-se amb el paisatge del conjunt monumental bagenc.

El Pessebre Vivent del Bages mantindrà l’aforament limitat a 250 persones per sessió que es va establir l’any passat perquè, segons explica un dels coordinadors del muntatge, Francesc Parcerisas, «la visita és més rodada i fluïda». Destaca també la bona resposta dels veïns del municipi i voltants que participen en l’escenificació, que és «cada vegada més nombrosa». Enguany més de 270 col·laboradors faran possible la veterana representació. En aquesta ocasió, s’hi sumarà l’atractiu de veure l’exterior de l’església de Sant Vicenç, on s’acaben de restaurar les façanes, les cobertes i el campanar. Parcerissas apunta la possibilitat que «en un futur es pugui fer algun quadre a l’interior del temple». Les entrades per veure el pessebre s’han de comprar anticipades per internet i enguany al final de recorregut els participants podran tornar a fer la torrada de pa amb espetec de Fals.

La Nit Viva haurà d’esperar

L’altre espectacle nadalenc del municipi, la Nit Viva de Fonollosa, que la covid va obligar a suspendre en les dues darreres edicions, tampoc se celebrarà aquest any. El muntatge nadalenc, que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle, no es reprendrà enguany per «qüestions organitzatives». Els responsables de l’esdeveniment, que en la darrera edició celebrada el 2019 va rebre unes 2.300 persones, s’han posat a treballar perquè el muntatge, amb una cinquantena d’escenes situades en cases i espais centenaris del Raval del Sastre, sigui possible de cara a l’any vinent.