El programa nadalenc de la Seu El món màgic de les muntanyes arriba a la capital alt-urgellenca amb una setantena d’activitats per a tots els públics i edats. El programa inclou una nova edició de l’obra teatral El Rescat dels Minairons que a partir d’aquest any passarà a fer-se cada dos anys per tal que els seus responsables hi puguin introduir novetats.

El programa inclou visites guiades, concerts, tallers, representacions al carrer i teatrals. El cartell reuneix també un apartat per als infants amb 19 activitats que tindran lloc en els diferents punts de La Seu màgica. Com a novetat d’aquest any, el programa ha previst «Nadales des dels balcons», que es va celebrar el dissabte 10 de desembre, des de diferents balcons del centre històric de la Seu d’Urgell. Igualment, també se celebraran activitats pels joves com ara l’Escape Room City Art, previst pel dia 27 de desembre en dos torns.