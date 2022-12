El meu primer Nadal al Kursaal, la producció del Servei Educatiu del teatre manresà que protagonitzen els germans Jan i Júlia, recupera el seu format participatiu (amb els infants asseguts a terra per sortir a ajudar quan se’ls reclami, com en aquesta fotografia del 2019), després de dos anys de fer-se en format teatre. A banda, els dos personatges protagonistes seran interpretats per Max Navarro, de Premià; i Núria Masip, de Monistrol de Montserrat. Hi haurà funcions d’aquest clàssic nadalenc del 28 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Ja se n’han exhaurit tretze, i se n’ha programat una catorzena, el dimecres 4, a les 12 h.