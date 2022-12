Després d’haver estat a la fira de Santa Llúcia de Manresa, on va rebre més d’un miler d’infants, el Gran Tió arribarà a Artés el dissabte 24 de desembre (18 h) a la plaça Vella. Des de la seva primera visita fa 16 anys, el Gran Tió no s’ha perdut cap any la cita que té la vigília de Nadal amb el poble d’Artés (a la foto, la visita del 2019). Cagarà per a tota la canalla del poble que ho desitgi. L’endemà, el diumenge 25 de gener, a partir de les 11 h, farà una ruta pels carrers del poble per acomiadar-se dels infants. La Comissió de Reis aprofitarà per vendre loteria i, d’aquesta manera, preparar l’arribada dels carters i la cavalcada dels Reis.