Les bombolles d’un vi espumós com el cava mai sobren. És igual l’època de l’any. Tot i així, si hi ha un moment en què ningú pot resistir-se a la seva capacitat de seducció és el Nadal. És cert que suposa caure al clixé més obvi, però, eh, a ningú l'amarga un brut quan es tracta de celebrar una festa amb els amics i la família. I de brindar. Per què? Doncs per continuar bevent (bon) cava tot l’any. Amb aquesta selecció, la festa se celebra dins de la copa.

Can Sala 2008

Molt de compte amb aquest brut nature. És una cava de paratge qualificat –elaborat únicament amb raïm d’una vinya singular– i que és el fruit d’una llarga criança de ¡160 mesos! Un 50% de xarel·lo i un 50% de parellada és la matèria primera d’un vi en què la filosofia és la mínima intervenció possible. De color daurat pàl·lid, fa bombolles de petita mida. Entre les aromes apareixen notes de mel, fruita madura i fleca. La seva acidesa i la seva cremositat destaquen en el glop. Un cava perfecte per disfrutar amb els millors mariscos o peixos al forn. També és un regal per guardar a pany i forrellat els pròxims anys: encara té potencial per millorar. Preu: 70 €.

Ars Collecta Josep Raventós Gran Reserva

Homenatjar l’home amb qui va començar tot sempre és una gran idea. Codorníu ho fa amb aquest Ars Collecta Josep Raventós Gran Reserva. És fill d’una minuciosa selecció de raïm de pinot noir, chardonnay, xarel·lo i parellada de la verema 2015, una de les millors en temps recents. Aquest cava té 72 mesos d’envelliment. El seu color és groc pallós amb reflexos daurats i la seva bombolla resulta fina i delicada. En nas hi afloren aromes de flors blanques i fruits vermells que tornen a la boca, on es mostra de molt cos, notable cremositat i una bona frescor. És un solvent acompanyant de fumats i de menjars orientals. Preu: 29,95 €.

Alta Alella 10 2012

Bombolles d’alt nivell. La Guía Peñín acaba de triar per segon any consecutiu l’Alta Alella 10 Gran Reserva com a millor cava de la denominació d’origen. L’anyada que acaba de sortir al mercat és la de 2012, resultat d’una criança de 10 anys. Destaca per un atractiu color daurat brillant i una bombolla fina. Entre les aromes que poden trobar-se quan un s’acosta la copa al nas hi ha caramel torrat, pastisseria i fruita gebrada. El glop revela un cava que omple la boca amb una subtil sensació grassa i que resulta molt elegant, amb una fina amargor. Un d’aquests vins que poden anar amb qualsevol menjar que es posi a la taula. Preu: 120 €.

Agustí Torelló Mata Kripta Gran Reserva 2014

Hi ha vins que ja són icònics des de la seva ampolla, i això és el que passa amb els Kripta de Agustí Torelló Mata. Procedent de vinyes velles del Penedès, hi conviuen macabeu, xarel·lo i parellada per donar forma a un d’aquests caves d’època. El resultat de vuit anys de criança és un gran de color daurat atractiu i una bombolla perfectament integrada. Trobem tant en nas com en boca notes de pastisseria –brioix específicament– amb matisos torrats i fruita blanca madura. Al beure’l, destaca la seva cremositat i la seva persistència, que el converteix en un d’aquests caves ‘mastegables’ que funciona amb clàssics nadalencs com el ‘foie’ i el caviar. Preu: 59,90 €.

Vilarnau Gran Reserva Vintage

Estem davant el que és, probablement, un dels caves amb millor relació qualitat-preu i que és el resultat de 36 mesos de criança a partir de chardonnay, macabeu, parellada i pinot noir. De color groc daurat pàl·lid i bombolla fina i persistent, és seductor des de les aromes, on s’aprecien, en primer terme, des de pera fins a poma verda. Aquesta primera sensació dona pas a les notes de brioxeria i, finalment, els torrats i records a mel. A la boca té una entrada cremosa però mantenint sempre la frescor. Un cava ideal per començar un sopar de Nadal però també per atrevir-se amb els plats principals si són peixos o aus. Preu: 16,85 €.

Juvé & Camps Reserva de la Familia Rosé Edició Centenari

Fer 100 anys és una cosa que no es fa cada dia i toca tirar la casa per la finestra. Juvé & Camps ho fa retent, a més, homenatge al seu primer reserva de la família de 1976. Aquest vi, elaborat a partir de pinot noir de vinyes de 30 anys, té un atractiu color rosa pàl·lid i una bombolla nerviosa. El nas hi troba fruita madura i baies silvestres junt amb notes làcties de iogurt de maduixa i tocs de fleca. La boca resulta tan cremosa com efervescent amb les fruites vermelles esperant en un final que el converteix en un glop irresistible. És un vi que permet jugar amb diferents moments d’un menjar o sopa, des de l’aperitiu fins a les postres. Preu: 22,50 €.

Gran Torelló Grandes Añadas 2010

Aquesta gran anyada 2010 del corpinnat Gran Torelló està elaborada amb raïm propi de macabeu, xarel·lo i parellada. Ha envellit 12 anys en ampolla abans de sortir al mercat. Acaba d’aconseguir 95 punts de la guia de Robert Parker. 65 €.

Robert J. Mur Millésime Reserva 2015 Brut Nature

Una acurada selecció del millor raïm de macabeu, xarel·lo i chardonnay procedent de vinyes velles està en el naixement d’aquest cava que es presenta en una ampolla de disseny original. Una maduració de més de 50 mesos en ampolla sobre mares és la responsable del caràcter equilibrat d’aquest brut nature de color groc brillant i bombolla fina i elegant. En nas hi ha flor blanca i tocs torrats però també fruita madura i records anisats. La boca despulla un vi que és capaç de conciliar cremositat i frescor i que perdura durant llarg temps. Gran acompanyant de mariscos i peixos tant al forn com a la planxa. Preu: 18 €.