Pastorets de Nadal: on en fan i quan es poden veure?

Ara que ens trobem en època de festes de Nadal, i arreu de la Catalunya central es representen els Pastorets, l'espectacle tradicionals d'aquestes dates, us deixem un recull amb 18 propostes que mereixen ser vistes:

L’AMETLLA DE MEROLA

«Els Pastorets de l’Ametlla de Merola: La Flor de Nadal» -Dilluns 26 de desembre, a les 18 h; diumenge 8, diumenge 15 i diumenge 22 de gener, a les 17 h, al teatre Esplai. Representacions del text original de Francesc A. Picas amb música original de Josep Conangla, a càrrec de l’Associació Cultural Esplai. Entrades: 15 euros. Gratuït amb el carnet del Club Super 3 (menors de 15 anys). A la venda a www.ametllademerola.cat. Informació: 686 278 836 o www.ametllademerola.cat.

BALSARENY

«Els Pastorets» -Diumenge 25 de desembre, a les 18.30 h; dissabte 7 de gener, a les 20 h; i diumenge 8 de gener, a les 1830 h, a la Sala Sindicat. Retornen les representacions tradicionals del text de Josep Maria Folch i Torres, amb direcció de Climent Ribera, juntament amb Aina Rodríguez i Laia Rodríguez. Dansaires dirigits per Alba Fontanet i nova coreografia de Pecats Capitals de Queralt Artigas. Una hora i mitja sense intermedi. Entrades a la venda a pastoretsbalsareny.cat i a ajbalsareny.fila12.cat.

BERGA

«Els Pastorets de Berga» -Diumenge 25 de desembre, a les 21.30 h; i els dies 26 de desembre, 1, 6 i 8 de gener, a les 17.30 h; al Teatre Municipal. Representació del text de Serafí Pitarra a càrrec de l’Agrupació Teatral la Farsa. Entrades: 12 euros. Majors de 65 anys i menors de 25 anys, 10 euros. Menors de 12 anys, 7 euros. Informació i venda d’entrades: www.elspastoretsdeberga.cat.

«Uns Pastorets infantils» -Divendres 30 de desembre, a les 18 h, i dissabte 31 de desembre, a les 11 h, al Teatre Municipal. A càrrec del Grup Colònies a Borredà. Entrades: 10 euros. Més informació: www.coloniesaborreda.cat.

CALAF

«Els Pastorets de Calaf» -Diumenge 25 de desembre, a les 19 h; i els dies 6, 8, 15 i 22 de gener, a les 17.30 h; al Casal de Calaf, espectacle amb text de Josep M. Folch i Torres, dirigit per Eloi Fonoll. Representació tradicional amb els mitjans del segle XXI, amb la participació de més d’un centenar d’intèrprets. Després de cada funció, botifarra per a tothom. Entrades: 17 euros, i 12 euros per als socis del Casal de Calaf. 8 euros per als menors de 13 anys. Descompte Calaf Jove: 50%. Gratuït amb el carnet Super3 (només a taquilla). A la venda una hora abans de cada funció a les taquilles o a pastoretsdecalaf.cat.

CARDONA

«Els Pastorets de Cardona» -Els dies 25 i 26 de desembre i 1, 6 i 7 de gener, a les 18.30 h, al teatre Els Catòlics. Representació centenària, amb una barreja de textos ja existents amb d’altres de populars transmesos oralment, a càrrec del grup de teatre El Traspunt. La música és original, amb la participació de la Banda de Música de Cardona. S’estrenaran projeccions i vestits de les fúries. Entrades: 12 euros. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat.

COLLBATÓ

«Els Pastorets» -Divendres 23, dilluns 26 i divendres 30 de desembre, a les 19.30 h, al Casinet de Collbató.

ESPARREGUERA

«Els Pastorets» -Divendres 23 de desembre, a les 21 h, i dilluns 26 de desembre, a les 19 h, a la Sala Gran del teatre de La Passió. Espectacle actualitzat, dinàmic i musical, dirigit per Èric Rangel. Venda d’entrades a lapassio.net. Organització: La Passió d’Esparreguera.

IGUALADA

«Els Pastorets d’Igualada» -Dilluns 26 de desembre, a les 18 h (versió llarga); diumenge 8 de gener, a les 11.45 h (versió curta); i diumenge 15 de gener, a les 11.45 h (versió curta); al Teatre Municipal Ateneu. Espectacle de l’obra de Josep Maria Folch i Torres a càrrec de l’Esbart Igualadí. Entrades: 14 euros; 12 euros, jubilats; i 6 euros, infants. A la venda a tiquetsigualada.cat. Invitacions i entrades Club súper 3 a taquilla.

MANRESA

«Els Pastorets» -Dilluns 26 de desembre i els dies 1, 6, 7 i 8 de gener, de 18 a 20 h, a la sala Els Carlins. Els Pastorets d’en Josep Maria Folch i Torres a càrrec de la Companyia Els Carlins. Declarats Patrimoni Immaterial de Manresa i representats des de fa més d’un centenar d’anys. Entrades: 12 euros. A la venda a entrades.elscarlins.cat. Organització: Els Carlins. Col·laboració: Ajuntament de Manresa, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Coordinadora de Pastorets de Catalunya.

«Els Pastorets del Poble Nou» -Dilluns 26 de desembre, a les 18 h; i divendres 6 de gener, a les 18 h; a la sala d’actes del Casal Parroquial del Poble Nou. Escenificació de l’obra de Josep M. Folch i Torres a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar. S’estrena una nova posada en escena, amb una dotzena d’actors que doblen personatges. Direcció: Jordi Gener. Coordinació: Jaume Puig. Entrades a la venda a la Llar parroquial, dijous i divendres, de 18 a 20 h; i reserves al telèfon 617 40 52 10.

NAVARCLES

«Els Pastorets de Navarcles» -Diumenge 25 de desembre, a les 19 h; diumenge 1, divendres 6 i diumenge 8 de gener, a les 18 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Escenificacions a càrrec del Grup de Teatre de Navarcles. Entrades: 10 euros; i 6 euros infantil. Gratuït per als socis del Grup de Teatre de Navarcles. Venda anticipada a navarcles.fila12.cat i a les taquilles de l’auditori de dilluns a divendres, de 17 a 19 h.

OLESA DE MONTSERRAT

«Els Pastorets» -Diumenge 25 i dilluns 26 de desembre i els dies 6, 8 i 15 de gener, a les 18.30 h, a El Casal. Organització: Associació el Casal Cultural d’Olesa.

SANT FRUITÓS DE BAGES

«Els Pastorets» -Dilluns 26 de desembre i diumenge 8 de gener, a les 19 h, al teatre del Casal Cultural. Representació dels Pastorets del Ferrer Magí d’Enriqueta Capelles a càrrec de l’elenc teatral dels Pastorets de Sant Fruitós de Bages. Entrades: 6 euros adults, 4 euros menors de 14 anys. Venda d’entrades: Bar del Nexe. Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 12 h; i dimarts i dijous de 17 a 19 h.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

«Els Pastorets» -Divendres 6 de gener, a les 19 h; i diumenge 8 de gener, a les 18 h, a la sala de Cal Soler. Venda anticipada d’entrades a Jordi Largo, fotògraf i a www.amcastellet.cat. Organització: Associació Musical Castellet.

SANTPEDOR

«Els Pastorets de Santpedor» -Dilluns 26 de desembre, a les 19 h, i el divendres 6 de gener, a les 18 h, a Cal Llovet. Nous actors i nou text. Servei de bar i sorteig d’una panera a cada funció. Entrades anticipades: 8 euros. El mateix dia de la funció: 10 euros. Entrades numerades. A la venda a les llibreries Timbaler i L’Horitzó. Organització: Associació Els Pastorets de Santpedor.

SOLSONA

«Els Pastorets» -Dilluns 26 de desembre, diumenge 1 de gener, i divendres 6 de gener, a les 18 h, al teatre comarcal de Solsona. La representació de l’obra de Josep M. Folch i Torres anirà a càrrec de Lacetània Teatre. Amb escenografia tradicional i música en directe. Direcció: Elis Colell i Cesc Boix. Amb la col·laboració de l’associació Amisol. Venda d’entrades a www.entradessolsones.com. Organització: Lacetània Teatre.

SÚRIA

«Els Pastorets de Súria» -Diumenge 25 de desembre, a les 19 h, i dilluns 26 de desembre i els dies 1, 6, 7 i 8 de gener, a les 18 h, al Teatre del Foment Cultural. Destaquen per la fidelitat al text de Josep Maria Folch i Torres, i per la música original d’Antoni Malats i Joan Pelfort, interpretada per l’Orquestra i Cor Mas Torrat. Realització del Foment Cultural de Súria. Venda d’entrades a entrades.fomentculturalsuria.cat. De forma presencial, a l’establiment Milar Reguant Agut i a la taquilla del teatre, una hora abans de cada representació. Més informació a fomentculturalsuria.cat i pastoretsdecatalunya.cat, i al telèfon 626 285 953.