Cap d'Any a Manresa i al Bages: 16 llocs on celebrar la revetlla

Fa un any, les restriccions de la pandèmia encara van fer que la revetlla de Cap d'Any fos en petit comitè. L'entrada al 2023, però, serà diferent i l'oferta per celebrar la nit en una gran festa és àmplia i variada. A Manresa, es pot escollir per sortir a ballar en una discoteca o bar musical, o optar per una festa veïnal. I també són forces els pobles de la comarca que han preparat revetlles, entre els quals Sant Fruitós de Bages, que la recupera després d'anys, Santpedor, Súria i Sant Vicenç.

Aquesta és la nostra selecció de 16 propostes per celebrar la revetlla de Cap d'Any al Bages: Revetlles i festes de Cap d'Any a Manresa Festa de Cap d’Any al Voilà amb Boite Lennon El cafè-teatre del carrer del Cós encetarà el 2023 amb alegria ballant tota la nit a ritme dels millors temes de cap d’any amb Boite Lennon. A partir de la 1, el Voilà! es transformarà en una pista de ball per gaudir de la millor música dels 70, 80, 90. Les entrades es venen de forma anticipada per 25 euros amb reserva de taula, consumició inclosa i ball tota la nit. L’aforament és limitat i el mateix dia no es venen entrades a taquilla (venda fins al 30 de desembre a les 0.00 h). www.voila.cat. Cap d’Any a El Sielu La sala manresana proposa una festa amb cotilló, 2 consumicions, sorpreses... amb entrades a 25 euros, les anticipades, i 30 euros, a taquilla. Les primeres 500 entrades, tindran una bossa, amb "un kit antirressaca" i d'altres obsequis. A la venda a Cal Bisbe, Vermuteria Santa Rita, El Toni’s i a El Berenador de l’Agulla. Cap d’Any a la Stroika Nit de Cap d'Any amb música i ball a la sala Stroika de Manresa. Les entrades anticipades valen 18 euros (a taquilla valdran 22) i inclouen 2 combinats o 4 cerveses, cotilló i esmorzar. www.stroika.cat. Macro cap d'any a Coco Village A partir de la 1 de la nit i fins les 6 del matí, Coco Village (carretera de Manresa a Berga, km 4, Sant Fruitós)celebrarà la festa "Macro Cap d'Any 2023". Entrades anticipades per 20 euros amb dues consumicions incloses. Taules a la zona VIP premium a partir de 250 euros. Cap d'Any a Seven Seven La discoteca dels Trullols obrirà portes a partir de la 1 de la nit per celebrar la revetlla. Entrades anticipades fins al 30 de desembre a 30 euros (inclou 2 consumicions). A més, taules VIP a l'escenari i a pista per 400 euros. Festa veïnal de Cots-Guix-Pujada Roja A les 21 h, al local social AVV Cots-Guix-Pujada Roja. Cal comprar tiquet. Revetlles a la comarca Avinyó A partir de la 1 h, al Local Catalunya. Discomòbil amb DJ Delay. Ho organitza: Ajuntament d’Avinyó. Castellbell i el Vilar A les 00.30 h, al Casino Burés. A càrrec del DjCabaret. Monistrol de Montserrat A les 00.30 h, a la sala Joan Carles Amat Navarcles A les 21.30 h, al pavelló d’esports. Es pot anar a sopar o després al Saturday Night. Paquet sopar i nit: 35 euros. Paquet sopar i nit fins a 17 anys: 25 euros. Inclou sopar, un got, raïm, cava i cotilló. El paquet fins a 17 anys no té alcohol. Per anar al Saturday Night sense sopar, l’entrada anticipada costa 15 euros; i el mateix dia, 20 euros. Navàs A les 01 h, al Pavelló Blau. Amb els DJ Guillermo Temazzo, DJ Weah i Maleza. 10 euros. Ho organitza: Freends. Col·laboració: Ajuntament. El Pont de Vilomara A les 01 h, al casal Ledez. Sant Fruitós de Bages A les 00.30 h, al pavelló. Sessió de punxadiscos amb J. Garcia DJ. 5 euros anticipades i 7 euros a taquilla. Inclou copa de cava i cotilló. A la venda a www.santfruitos.cat. Sant Vicenç de Castellet Al pavelló d’esports. Amb Dalton Bang i DJ. Entrades: www.svc.cat. Carter reial uDimart Santpedor A les 00 h, a la plaça de l’Església. Súria A les 01 h, al Pavelló Municipal d’Esports. Amb l’actuació de DJ J. Gonzalvez. Per a majors de 16 anys. Entrades:12 euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla. Organització: Ajuntament de Súria.