CALAF

Parc de Nadal. 30 de desembre i del 2 al 4 de gener, de 16 a 20 h, al poliesportiu. Destinat a infants de 2 a 12 anys. Hi haurà tallers i manualitats, inflables, pintacares familiars, jocs motrius, jocs d’exploració i manipulació, grans jocs populars i activitats de realitat virtual. A més, cada dia hi haurà una actuació o activitat de tancament. Preu: 5 euros per infant i dia. El CAU de Calaf oferirà servei de barra amb begudes i berenars per als infants. Organització: AFA de l’escola Alta Segarra, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calaf i la Diputació de Barcelona.

CAPELLADES

Saló de la Infància. Fins dissabte, matí i tarda, al pavelló poliesportiu. Dissabte, només al matí.

IGUALADA

Saló de la Infància: «El Saló del Bosc». Fins al 4 de gener, de 10.30 a 19.30 h, a l’Escorxador. El 31 de desembre, obert de 10.30 a 14 h; i l’1 de gener, tancat. Al saló de la infància els més petits podran fer tota mena d’activitats d’oci. Entrades: 3,50 euros per dia; i 11 euros l’abonament per a 4 dies. És gratuït per a menors de 3 anys i acompanyants majors de 12 anys. Venda d’entrades a tiquetsgualada.cat.

MANRESA

37è Campi qui jugui. Fins al 4 de gener, de 16 a 20.30 h, al Palau Firal. El dissabte 31 de desembre, de 16 a 20 h. Festival per a la infància i la joventut amb activitats, tallers, espectacles d’entreteniment, jocs esportius, de psicomotricitat i amb valors integradors i educatius. Tindrà com a eix temàtic l’univers. Preus i més informació: www.campiquijugui.cat. Organització: Associació Campi qui Jugui, Ajuntament de Manresa i Fundació Turisme i Fires de Manresa. Col·laboració: Diputació de Barcelona, CAE, Parc de la Sèquia i SAI.

MARTORELL

«El bosc màgic de la infància». Fins al diumenge 8 de gener, al centre cultural de Martorell, espai amb activitats i tallers. El niu dels esquirols, on els més petits (0 a 3 anys) podran experimentar el món amb les seves famílies. El cau de les llebres, amb jocs i racons d’activitats per als infants de 4 a 6 anys. El prat dels isards, amb diversos tallers per als nens i nenes de 7 a 12 anys. Els dies d’obertura seran el 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, 4 i 8 de gener, de 10 a 14 h. Reserva de localitats a entrades.martorell.cat.

ÒDENA

Parc de Nadal. Fins al 30. d’11 a 14 i de 17 a 20 h, al pavelló poliesportiu Mestre Vila Vell. Hi haurà inflables, tallers, esports, ludoteca, espai jove i game zone. Entrada: 2 euros, de 2 a 16 anys (ambdós inclosos).

PIERA

Saló de la Infància. Fins al 30 avui, de 10 a 13 h, i de 16.30 a 19.30 h, a l’aparcament de Cal Sanahuja. Hi haurà inflables, llits elàstics, ludoteca, futbolí humà, jocs de fusta, espai jove amb consoles i tallers diversos. Organitza: Ajuntament de Piera.

LA POBLA DE LILLET

Parc de Nadal. 30 de desembre, de 16 a 20 h, al pavelló municipal. Hi haurà inflables, tallers i jocs. Organització: AFA Lillet a Güell.

EL PONT DE VILOMARA

Parc de Nadal. Els dies 2, 3 i 4 de gener, de 16.30 a 19.30 h, a la sala polivalent. Organització: Ajuntament del Pont.

PUIGCERDÀ

Parc de Nadal. Fins al 30 i del 2 al 4 de gener, de 16 a 20.30 h, al pavelló poliesportiu de Puigcerdà.

SALLENT

Parc de Nadal. El 30 de desembre i els dies 2, 3 i 4 de gener, de 17 a 20 h, al pavelló d’esports Agustín Rueda. Activitat per a nens i nenes de 2 a 14 anys. Es poden demanar els vals de descompte als establiments de Sallent Comercial.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Parc de Nadal. Del 2 al 4 de gener, de 17 a 20 h, al pavelló municipal d’esports. Per a infants d’entre 0 i 13 anys. Hi haurà inflables, tallers, ludoteca... Gratuït sense reserva prèvia. Aforament limitat. Àrea d’esports.

SANTPEDOR

Parc de Nadal: «El món del joc». El 30 de desembre i els dies 2, 3 i 4 de gener, de 16 a 20 h, al pavelló d’esports Rafa Martínez. Un espai ple d’activitats lúdiques enfocades a la diversió i l’aprenentatge dels infants de 0 a 14 anys. Entrades: 5 euros, 1 dia; 12 euros, abonament de 3 dies; i 20 euros, abonament complet. Preu reduït per als més petits.

SÚRIA

Parc de Nadal. Fins al 30 de desembre, de 16 a 20 h, al pavelló municipal d’esports. Activitats lúdiques per a infants. Organització: Ajuntament de Súria.

VILANOVA DEL CAMÍ

Saló de la Infància. Fins al 30 de desembre. a Can Papasseit. Activitats lúdiques per als infants. Preu diari: 2 euros. Abonament: 7 euros.