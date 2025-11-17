Puc reclamar el lot de Nadal a la meva empresa? En alguns casos, sí
Aquesta tradició és una evolució de l’antic “aguinaldo”, aquell regal o propina que s’oferia en aquestes dates com a reconeixement al personal de servei i als artesans
Alexandra Costa
S'acosta el desembre i, amb ell, una de les tradicions més arrelades en l’entorn laboral: el lot de de Nadal. Aquest obsequi, carregat de torrons, embotits i begudes escumoses, és per a molts treballadors el tret de sortida de les festes. Tanmateix, en temps d’incertesa econòmica, no és estrany que algunes empreses decideixin suprimir-la al·legant retallades. Davant aquesta situació, sorgeix la gran pregunta: és legal que una companyia elimini de manera unilateral aquest benefici? La resposta, avalada per la jurisprudència del Tribunal Suprem, és clara: en molts casos, no.
El que comença com un gest voluntari per part de l’ocupador pot, amb el temps, convertir-se en una obligació contractual. Lluny de ser un simple detall, el lliurament continuat del lot de Nadal pot consolidar-se com una “condició més beneficiosa” per al treballador, és a dir, un dret adquirit que s’integra en la relació laboral i que no pot ser eliminat sense més. Aquest principi legal protegeix l’empleat de decisions arbitràries i converteix una costum social en un dret reclamable.
De regal a dret: la clau és la reiteració en el temps
La clau perquè la cistella de Nadal deixi de ser un simple obsequi i esdevingui un dret adquirit resideix en la repetició i la constància. Segons la doctrina del Tribunal Suprem, perquè una pràctica empresarial es consideri una “condició més beneficiosa”, ha de complir certs requisits. El més important és que el lliurament s’hagi fet de manera reiterada i continuada al llarg dels anys, demostrant una voluntat inequívoca de l’empresa de concedir aquest benefici de manera regular.
No existeix un nombre màgic d’anys, però la jurisprudència apunta que una pràctica sostinguda en el temps, dirigida a tota o a la major part de la plantilla, deixa de ser una liberalitat puntual per transformar-se en una obligació. En aquest escenari, l’empresa no pot simplement al·legar motius econòmics per cancel·lar-la. Si la cistella s’ha convertit en un dret, la seva eliminació s’ha de tractar com una modificació substancial de les condicions de treball, cosa que implica un procés de negociació amb els representants dels treballadors (comitè d’empresa o sindicats). Si la companyia la suprimeix sense seguir aquest procediment, el treballador té ple dret a reclamar-la per via judicial.
La història darrere d’una tradició amb un profund arrelament social
Per entendre per què el lot de Nadal té tant de pes, cal mirar la seva història. Aquesta tradició no és un invent modern, sinó una evolució de l’antic “aguinaldo”, aquell regal o propina que s’oferia en aquestes dates com a reconeixement al personal de servei i als artesans. La versió moderna, en forma de lot d’aliments, va començar a gestar-se a finals del segle XIX en els pols industrials de l'Estat. Van ser els patrons de les indústries tèxtils de Catalunya i València, així com les siderúrgiques del País Basc, els qui van començar a obsequiar els obrers amb aliments bàsics per celebrar les festes, reforçant així el vincle i la lleialtat amb l’empresa.
La tradició es va consolidar durant el segle XX, estenent-se a sectors com el ferroviari, l’energètic i la banca. Tanmateix, va ser durant el franquisme quan la cistella es va institucionalitzar com un “benefici social” i va adoptar la forma que coneixem avui, amb productes icònics com el torró i el cava. Grans empreses públiques com Renfe, Correus o Telefónica la van popularitzar, convertint-la en un estàndard dins la cultura laboral espanyola. Aquesta profunda arrel explica per què la seva eliminació es percep no només com la pèrdua d’un benefici material, sinó com la ruptura d’un pacte no escrit de reconeixement i gratitud.
Què fer si la teva empresa ha eliminat el lot?
Si et trobes en la situació que la teva empresa ha cancel·lat el lot de Nadal després d’haver-la entregat durant anys, el primer pas és no donar la batalla per perduda. És fonamental actuar amb celeritat. El més recomanable és contactar amb el comitè d’empresa o el sindicat corresponent perquè avaluïn la situació i valorin iniciar una reclamació col·lectiva. Si això no és possible, es pot presentar una demanda individual davant el Jutjat Social.
És important recordar que la càrrega de la prova recaurà en el treballador, que haurà de demostrar que el lliurament de la cistella era una costum consolidada. Per a això, poden servir com a prova correus electrònics d’anys anteriors, fotografies, testimonis d’altres companys o qualsevol comunicació interna de l’empresa que faci referència al lliurament del lot nadalenc. Davant del dubte, la consulta amb un advocat laboralista és la millor opció per saber si aquell lot és, legalment, més teu que el mateix brindis de Cap d’Any.
