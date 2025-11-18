Aquestes són les probabilitats reals que et toqui la Grossa aquest Nadal
El premi està dotat amb 400.000 euros per dècim i quatre milions per sèrie
A.F
El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal és un dels sorteigs més esperats i especials de l’any, juntament amb el Sorteig del Nen del 6 de gener. Cada 22 de desembre es renova la il·lusió de ser un dels afortunats amb algun dels premis que es reparteixen. És un dia per compartir amb els més propers mentre esperem l’arribada del Nadal.
Hi ha qui té un número fix per participar cada any al sorteig de Nadal perquè es tracta d’una data assenyalada, per supersticions o per números de la sort. Moltes persones juguen amb amulets o tradicions any rere any, però el cert és que és l’atzar qui s’encarrega de repartir la sort.
Quines són les probabilitats reals de guanyar La Grossa de la Loteria de Nadal?
Les probabilitats de ser un dels agraciats amb La Grossa de Nadal són mínimes. El primer premi està dotat amb 400.000 euros per dècim i quatre milions per sèrie. La probabilitat de guanyar el primer premi és del 0,001%, o el que és el mateix, una entre cent mil.
Al bombo hi ha fins a 100.000 números diferents, del 00000 al 99.999. Amb aquestes dades, cada dècim té una probabilitat d’aproximadament el 5% d’obtenir algun premi. Per la seva banda, al bombo dels premis hi ha 1.807 boles.
Si es participa en el Sorteig de Nadal amb més d’un dècim del mateix número, les probabilitats augmenten, igual que ho faran si participem amb números diferents. En aquest cas, pujarien a dues entre cent mil les probabilitats de ser agraciat i, així, successivament. D’altra banda, hi ha un 5% de probabilitats que no toqui cap premi, inclosa la pedrea i el reintegrament.
Quins són els números més agraciats?
Tot i que cada persona té alguna preferència a l’hora de comprar el dècim, no està de més saber quins són els números que surten més sovint en aquest sorteig.
La Grossa ha acabat en 5 fins a 32 ocasions. El segueixen de prop el 4 i el 6, amb 26 aparicions cadascun com a primer premi. Conèixer aquestes dades pot ajudar a escollir el número del dècim, encara que la probabilitat de guanyar la Grossa no varia. Malgrat la baixa probabilitat de guanyar el primer premi, milers de persones participen en aquest sorteig cada 22 de desembre, desbordant il·lusió i mantenint una tradició històrica al nostre país.
