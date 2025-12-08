La casa dels pessebres: un home de 71 anys converteix casa seva en un museu nadalenc
Albert Gomis dedica tot l'any a crear nous muntatges on vol incorporar recreacions de Montserrat i la Sagrada Família
Gemma Sánchez Bonel (ACN)
L'Albert Gomis té 73 anys i viu en una casa centenària al bell mig de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) que ha convertit en un petit museu de pessebres. En té tretze de muntats, la majoria de grans dimensions. N'hi ha per tots els racons de l'habitatge. "Cada any rumio què puc fer de nou o què puc retocar per millorar els que ja tinc creats, i de seguida em poso a treballar", explica a l'ACN. La seva afició la coneix tot el poble, però ara vol mostrar-la a visitants provinents d'arreu de Catalunya, perquè puguin conèixer el resultat una activitat que el té enfeinat durant tot l'any. Fer recreacions de Montserrat i de la Sagrada Família són els reptes que es planteja de cara als pròxims anys.
Sant Quintí és un poble de prop de 2.400 habitants. Les vinyes, el paratge natural de les Deus, la fira Mata-Degolla o la centenària Festa Major són els reclams turístics principals, als quals se suma el Pessebre Vivent els dies 25 i 26 de desembre. Cada any, durant aquests dos dies, l'Albert Gomis obre les portes de la planta baixa de casa per compartir amb el públic els seus pessebres, ja que part de la representació se celebra a la mateixa plaça on viu ell.
Ara, però, una amiga l'ha engrescat a donar-se a conèixer més enllà, de manera que els seus muntatges laboriosos puguin ser visitants per més persones, i no només els dies 25 i 26 de desembre. Vol convertir-se en un atractiu turístic més al centre del poble, i que qualsevol família aficionada a Nadal pugui descobrir el món que ell ha creat portes endins de casa seva.
Relata a l'ACN que va començar a fer aquestes recreacions de paisatges nadalencs ara fa quinze anys. Treballava i la jubilació era encara llunyana, i tenia ganes de trobar una afició. Sempre li havia agradat el Nadal, però mai havia tingut especial interès a fer pessebres. "De fet, quan era petit, a casa sempre el muntava el meu germà i jo no hi feia gaire cas", recorda. Paradoxalment, però, quan va fer el primer va descobrir un món que l'atraparia i el fascinaria.
N'ha muntat tretze i no té pensat aturar-se. El més espectacular es pot descobrir just travessar la porta del carrer. Una combinació de llums, un volcà, unes petites fonts i música nadalenca a un elevat volum no deixa ningú indiferent. El pessebre té detalls que recreen l'espai natural de les Deus amb unes fonts i un restaurant, i no hi falten tots els elements típics: el naixement, els Reis, una munió de pastors i també d'animals. No cal dir-ho, també hi ha el caganer, que en aquest cas és Leo Messi.
Just a la paret del davant, un segon betlem arrodoneix la visita a la planta baixa. Aquest està dedicat a la verge de Lourdes. En tots els casos, Albert Gomis destaca que prioritza l'ús d'elements que ell mateix ha recol·lectat de la muntanya. Tant les pedres, com l'escorça o la molsa són naturals. Pel que fa a les figures i resta de complements, les ha comprat durant diversos anys a Vilafranca del Penedès o la Fira de Santa Llúcia de Barcelona. Calcula que té més de 200 figures, de totes les mides i estils.
Preguntat per quin és el motiu pel qual dedica tant temps a aquesta activitat, respon sistemàticament de forma curta: "No ho faig per desestressar-me ni res similar, senzillament m'agrada fer-ho". Així, dedica hores i hores de tot l'any a definir els paisatges, crear sistemes d'aigua per recrear rius, cascades i llacs, i també a fer diverses composicions de llums i música.
Més enllà de la planta baixa, hi ha betlems a un petit magatzem, a la cuina, a les golfes i en un estudi situat a la planta superior. El forat de l'escala, quan arriba al capdamunt de la casa, està tot envoltat de diferents escenaris pessebrístics. Per tot arreu hi ha pastors amb petites fogueres, ramaders, fusters, rentadores, pageses i una infinitat de detalls que a vegades combina amb elements complementaris, com les piràmides d'Egipte o l'església de Sant Quintí.
Assegura que els pessebres li porten tanta feina que els deixa muntats tot l'any. Tot i que les creacions d'aquest 2025 les dona per acabades, garanteix que té "molta imaginació" i que ja està capficat en què farà de cara a l'any que ve. Al muntatge principal de l'entrada hi vol introduir una recreació de les muntanyes de Montserrat, mentre que en algun altre també vol incorporar una rèplica de la catedral de Barcelona o de la Sagrada Família.
Considera que el seu cas és un exemple d'una tradició que s'ha sabut preservar al llarg del temps a nombroses llars. Assevera que la confecció de pessebres no té perill de desaparèixer per molt que les festes de Nadal evolucionin i incorporin altres elements. Ell viu sol i no té fills a qui deixar aquest llegat, i es mostra esperançat que el dia que ell falti l'Ajuntament -situat a pocs metres de casa seva- tindrà interès a preservar-ho.
