El truc d’un perruquer perquè el pentinat aguanti intacte tot el sopar de Nadal
Seguir l’ordre correcte des del rentat fins al fixat i utilitzar els productes adequats pot ser clau per lluir una cabellera que sembli acabada de sortir de la perruqueria
Si tens un sopar de Nadal, segur que una de les teves preocupacions és què fer-te al cabell i que aguanti tota la nit. La humitat dels dies freds no ajuda gaire, però el perruquer de Manresa Josep Escobar Reina, de Josep Reina Perruquers, revela els seus secrets per aconseguir-ho.
Rentat saludable: la base d'un bon pentinat
Per a Reina, és essencial tenir una rutina de rentat saludable. "Cal fer servir un xampú amb els ingredients i les propietats adequades", explica. No revisar el contingut dels envasos pot ser perjudicial.
Els xampús de perruqueria habitualment no porten sulfats, ni parabens ni silicones, la qual cosa és beneficiós per al cabell i el cuir cabellut. També respecten el pH neutre, deixant la cabellera més sana i brillant.
Com assecar el cabell
Un cop el cabell està net, no serveix qualsevol manera d’assecar-lo. "S’ha de fer servir un bon assecador; si és professional, encara millor", explica. "Els cabells de gruix fi o mitjà haurien d’utilitzar la temperatura mínima, mentre que els més gruixuts, arrissats rebels o encrespats, la màxima", diu Reina. L’assecador sempre s'ha d'utilitzar a màxima potència, excepte quan es faci servir difusor. En aquest cas, la velocitat s'ha de baixar al mínim. I recorda: sempre és recomanable aplicar un protector tèrmic abans del calor
Definir els rinxols
Si ets de lluir una cabellera arrissada d’infart, abans d’assecar, pots aplicar-t'hi un gel de definició de rínxols. "Hidrata moltíssim i no deixa l’efecte d’encartronat que pot deixar l’escuma", detalla Reina. "L’escuma porta silicona i moltíssim alcohol i, per tant, resseca", alerta. Per als cabells més fins, l’alternativa és una crema voluminizadora. T'aportarà volum, cos i textura al cabell sense endurir-lo.
Un ondulat o planxat perfecte
Per pentinats més elaborats amb planxa o rodets tèrmics, el cabell ha d’estar sec. Si no ho has fet abans, ara és improtant protegir el cabell amb un protector tèrmic. No comencis a fer servir els aparells només en aplicar-lo, "cal esperar que el cabell l’absorbeixi", recalca el perruquer manresà.
Per aconseguir un acabat professional, no pot faltar el sèrum. "S’ha de deixar que el cabell es refredi abans i s’ha d’aplicar de mitges a puntes", assegura. Aquest producte dona un aspecte polit i brillant a la teva cabellera.
Finalment, per aconseguir que el pentinat aguanti tota la nit, la clau és fixar-lo. "Podem aplicar laca, esprai de volum o esprai de fixat en pols", detalla. Amb aquests trucs, el teu pentinat semblarà acabat de fer a la perruqueria i resistirà tot el sopar de Nadal.
