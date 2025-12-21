Tradicions amb encant
El poble de Catalunya que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
Des de fa ja 38 edicions, la localitat reuneix milers de visitants anuals
Patricia López Avilés
Amb Nadal a tocar, els pobles catalans es vesteixen amb les seves millors gales per donar la bienvenida a aquesta època plena de màgia i il·lusió.
Quan s'inicia el desembre, es comença a respirar un aire diferent als carrers: els adorns i la felicitat inunden els vianants, que cada any esperen amb ànsia aquestes dates.
A més, els més curiosos no dubten a preparar alguna escapada per visitar les localitats amb més encant durant aquesta època.
Combina mar i muntanya
Els llums, els mercadets i les activitats familiars competeixen amb esportivitat per veure quin és el poble més nadalenc de Catalunya, i n'hi ha alguns de molt originals.
I és que a Pals (Baix Empordà, Girona), un encantador poble de la Costa Brava que combina el mar i la muntanya amb els seus carrers medievals, se celebra el tradicional pessebre vivent.
Des de fa ja 38 edicions, la localitat reuneix milers de visitants anuals que esperen amb ànsia les representacions teatrals per endinsar-se en la història del naixement de Jesús.
El pessebre vivent
De fet, en els últims anys s'ha convertit en una proposta lúdica, cultural, propera, familiar, consolidada i de qualitat. Tot va començar el 1987, quan un grup de pares i mares de l'escola pública Quermany de Pals van decidir muntar un curiós pessebre amb els veïns del poble.
Aquell any, les representacions van tenir lloc a la Casa de cultura de Ca la Pruna, però no van ser gaires els participants.
En l'actualitat, i 38 anys més tard, es fan fins a quatre funcions teatrals on participen més de 200 figurants, que no perden l'oportunitat de posar-se a la pell d'alguns dels personatges més tradicionals del pessebre.
Els personatges principals
Aquests van des d'Adam i Eva, Moisès o soldats romans fins a pastors, àngels i els Reis mags, tot dins d'una ambientació que transporta a fa més de 2.000 anys.
També tenen un paper important els antics oficis, representats per veïns del poble: espardenyers, apicultors, ceramistes, flequers, ferrers o cuiners plasmen les antigues professions en un teatre que inunda tot el poble.
Dia, horari i entrades
- Com informa l'Ajuntament, el pessebre vivent tindrà lloc els dies 26 i 28 de desembre i l'1 i 4 de gener, de 18.00h a 20.00h. El recorregut dura prop d'una hora i s'inicia al Carrer Mossèn Joaquim Pi.
- Per accedir-hi cal adquirir una entrada de 8 euros que es pot comprar a la taquilla situada al pati de Ca la Pruna o en línia.
Una visita imprescindible
Tot i això, endinsar-se a Pals és una visita imprescindible en qualsevol època de l'any: el seu nucli medieval, assentat sobre un petit turó, ofereix unes vistes panoràmiques que semblen tretes d'una pel·lícula.
A més, les cases de pedra conserven l'encant d'una Edat Mitjana que convida el visitant a endinsar-se per uns carrers plens d'història.
Entre els elements més destacats es troba l'Església de Sant Pere, amb restes romàniques que daten del segle XI, i la majestuosa Torre de les hores, construïda entre els segles XI i XIII i des de la qual es dominen les vistes del paisatge urbà.
