Agenda de pessebres vivents i pastorets 2025-26: la guia més completa per no perdre't cap funció
Descobreix les representacions tradicionals més emblemàtiques de la Catalunya central
PASTORETS
L’AMETLLA DE MEROLA
Els Pastorets de l’Ametlla de Merola-La Flor de Nadal. Divendres 26, a les 18 h; i diumenges 28 de desembre i 4 i 11 de gener, a les 17 h, al Teatre Esplai. L’Associació Cultural Esplai mobililitza més de 150 persones, i destaca la participació de més d’una vintena de nens i nenes, una xifra rècord. S’ha fet un taller de maquillatge per perfeccionar les caracteritzacions d’àngels i dimonis i es renovarà l’equipament d’àudio per millorar el so. Entrades: 15 euros. Gratuït amb el carnet del SX3. A la venda a ametllademerola.koobin.cat. Més informació a www.ametllademerola.cat i a pastoretsdecatalunya.cat.
BALSARENY
Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús. Dijous 25, a les 18.30 h; diumenge 28 de desembre i diumenges 4 i 11 de gener, a les 18 h, a la sala Sindicat. L’Associació Els Pastorets de Balsareny representa l’obra tradicional de Josep Maria Folch i Torres, amb una estètica innovadora empresa els últims anys, amb una renovació generacional tant en la majoria dels protagonistes com en l’equip de direcció i part de l’equip tècnic, i accentuant la importància dels papers femenins. Una tradició que, continuadora dels Pastorets de la colònia Soldevila, ja supera els 75 anys. Entrades: 10 euros. Majors de 65 anys, 9 euros; i menors de 12 anys, 5 euros. Venda a www.pastoretsbalsareny.cat. Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
BERGA
Els Pastorets: «El bressol de Jesús». Dijous 25 de desembre, a les 21.30 h; divendres 26 de desembre, dijous 1, dissabte 3 (agermanament amb els Pastorets de Sant Quirze de Besora i Molins de Rei), dimarts 6 i diumenge 11 de gener, a les 18 h, al Teatre Municipal de Berga. Celebraran el 125è aniversari amb un nou equip de direcció format per quatre actrius. La Farsa presenta la representació del text de Serafí Pitarra. La història de Nadal s’esdevé en entorns coneguts: el Pedraforca, Queralt, la font del Guiu, Sant Quirze de Pedret... i els personatges acaben dansant la sardana al portal de Betlem. Entrades: 12 euros. Majors de 65 i menors de 25 anys, 10 euros. Menors de 12 anys, 7 euros. Més informació i venda d’entrades a elspastoretsdeberga.cat. Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
«Uns Pastorets infantils». Diumenge 28 i dilluns 29 de desembre, a les 18 h, al Teatre Municipal. A càrrec del Grup Colònies a Borredà que, un any més, proposa la seva particular interpretació de l’obra nadalenca, amb més de 90 infants i adolescents a l’escenari. Entrades: 10 euros. A la venda awww.coloniesaborreda.cat.
CALAF
Els Pastorets de Calaf. Dijous 25 de desembre, a les 19 h; diumenge 28 de desembre i diumenge 4 de gener, a les 17.30 h; dimarts 6, a les 19 h; diumenge 11, a les 17.30 h; i dissabte 17 de gener, a les 18 h; a la sala Folch i Torres del Casal de Calaf. Els Pastorets de Calaf, sota la direcció d’Eloi Fonoll, celebren 100 anys. Amb text de Josep M. Folch i Torres és una representació tradicional amb els mitjans del segle XXI: il·luminació, efectes especials i grans decorats i la interpretació de més de 100 actors i actrius. Hi haurà novetats i sorpreses per viure l’espectacle amb els cinc sentits. En acabar cada funció, botifarra per a tothom. Entrades: 17 euros. Venda a pastoretsdecalaf.cat. Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
Homenatge dels Pastorets de Calaf. Dissabte 3 i diumenge 18 de gener, a les 17.30 h, a la sala Folch i Torres del Casal de Calaf. Amb motiu del centenari, dues representacions excepcionals amb actors i actrius històrics dels Pastorets de Calaf. Sota la direcció d’Albert Latorre, no es representarà l’obra completa, sinó una selecció d’escenes clàssiques enriquides amb projeccions audiovisuals i testimonis personals. Tot plegat, amb música de mossèn Valentí Miserachs. Entrades: 14 euros. Més informació i venda d’entrades a pastoretsdecatalunya.cat. Venda a pastoretsdecalaf.cat. Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
CAPELLADES
L’Estel de Natzaret. Dijous 25, a les 19 h; i diumenges 28 de desembre i 4 de gener, a les 18 h, al teatre La Lliga. Després de la bona acollida de l’any passat, amb més de 900 persones que van assistir a les 3 representacions, i novament sota la producció de la Lliga, es torna a fer la representació nadalenca, amb més de 170 col·laboradors voluntaris. Entrades: a partir de 6 euros. A la venda a entrapolis.com. Més informació a societatlalliga.cat i pastoretsdecatalunya.cat.
CARDONA
Els Pastorets de Cardona. Dijous 25 i divendres 26 de desembre, dijous 1 (edició especial 125 anys), diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 18.30 h, al teatre Els Catòlics. Les representacions, a càrrec del Grup de Teatre el Traspunt, celebren enguany 125 anys, i són una peça única i genuïna dins de l’univers teatral de la tradició nadalenca. Són el resultat d’una barreja de diferents textos ja existents amb altres de populars transmesos oralment. La música també és original i interpretada per músics de la Banda de Cardona. Els protagonistes són en Bato i en Borrego. Entrades: 12 euros. Venda a www.cardonaturisme.cat. Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
CASSERRES
Pastorets. Dissabte 27 i diumenge 28 de desembre i dissabte 3 i diumenge 4 de gener, a les 19.30 h, al local cultural. Entrades: 10 euros. A càrrec de l’Associació d’Arts Escèniques de Casserres.
CASTELLBELL I EL VILAR
«Els Pastorassos». Dissabte 20 i diumenge 21 de desembre, a les18 h , al Casino Borràs. Episodi III: L’infern contraataca. És un projecte que revifa la tradicional representació dels Pastorets de Folch i Torres al poble, aportant frescor en la trama i la posada en escena. Iniciat per un grup de veïns l’any 2023. Entrades: 10 euros. a la venda a pastorassoscastellbellivilar.cat.
COLLBATÓ
Els Pastorets de Collbató. Divendres 26, a les 19 h; i dissabte 27 i diumenge 28 de desembre, a les 18 h, al Casinet (Colom, 3). 14è any de la representació de l’adaptació de l’obra de Josep M. Folch i Torres, amb música en directe amb peces composades expressament i d’altres de més tradicionals. Hi participen un centenar de veïns, d’entre 0 i 90 anys. A càrrec de l’Associació de Teatre La Forja. Més informació a elspastoretsdecollbato@gmail.com i a pastoretsdecatalunya.cat.
ESPARREGUERA
Els Pastorets. Divendres 26 i dissabte 27 de desembre, a les 19.30 h, a la Sala Gran del teatre La Passió. Un espectacle actualitzat i dinàmic, en què en Lluquet i en Rovelló, a través del seu viatge per arribar al portal de Betlem, coneixeran diferents personatges que faran el viatge una mica més complicat. Idea i direcció de Jaume Rovira. Entrades: 14 euros, 12 euros per a col·laboradors de La Passió i jubilats; i 8 euros per els Amics de la Passió i menors de 25 anys. Els infants menors de 3 anys no paguen entrada i no ocupen butaca. a la venda a lapassio.net. Organització: La Passió d’Esparreguera.
IGUALADA
Els Pastorets d’Igualada. Diumenge 21 (preestrena per la Marató - sessió reduïda de 2 hores) i divendres 26 de desembre (sessió completa 3 hores), a les 18 h; i diumenge 28 de desembre i diumenges 4 i 11 de gener, a les 11.45 h (sessió reduïda de 2 hores), al Teatre Ateneu Igualadí. El Grup de Teatre de l’Esbart Igualadí presenta, des del 1959, l’obra de Josep Maria Folch i Torres, que exposa el somni de dos vailets en una nit màgica de Nadal. Un somni que és un conte d’infants. Més de 100 persones fan possible la posada en escena, amb color, música i efectes. Entrades: 9 i 7 euros. A la venda a teatremunicipalateneu.cat. Més informació a www.elspastorets.com i a pastoretsdecatalunya.cat.
MANRESA
Els Pastorets o l’Adveniment de l’infant Jesús. Divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de desembre i dijous 1, dissabte 3, diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 18 h, a la sala Els Carlins (Sabateria, 3). Són una cita cada Nadal des del 1910, i són un referent a la ciutat de Manresa, on formen part del Patrimoni Immaterial de la ciutat des del 2011. És un espectacle familiar, on la tradició es combina amb la modernitat. L’edició d’enguany, amb novetats, s’allargarà amb 7 funcions. Amb més de 40 intèrprets a escena. Entrades: 12 euros. A la venda a www.elscarlins.cat. Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
Els Pastorets del Poble Nou. Dijous 25 i divendres 26 de desembre i dijous 1 i diumenge 4 de gener, a les 19 h, a la sala d’actes del casal parroquial del Poble Nou. Representació de l’obra de Josep M. Folch Torres a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar amb direcció de Jordi Gener i coordinació de Jaume Puig. Entrades: 10 euros. A la venda a ticketing.cat.
MOIÀ
Els Pastorets: Un gran somni. Dijous 25 i dissabte 27 de desembre i dijous 1 de gener, a les 19 h, a Les Faixes. Una adaptació i producció moderna i fresca a càrrec de la companyia moianesa Tres Panys, a partir de la tradició teatral de Josep M. Folch i Torres. La història del gran somni d’il·lusió, màgia i de la lluita del bé contra el mal. Amb el suport de l’Ajuntament de Moià. Part de la recaptació serà destinada a Càncer Infantil Moianès i Oncolliga Moianès. Entrades: 8 euros. A la venda al mercat i a Entrapolis.
NAVARCLES
Els Pastorets de Navarcles. Dijous 25, a les 19 h; i diumenges 28 de desembre i 4 de gener i dimarts 6 de gener, a les 18 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. El Grup de Teatre de Navarcles ofereix una adaptació de l’obra de Josep M. Folch i Torres a càrrec de Jaume Costa, que té un aire navarclí, estrenada el 2007. Posada en escena efectiva amb il·luminació, música, decorats , sobretot, vestuari. Entrades: 12 euros. A la venda a navarcles.fila12.cat. Més informació a www.elspastoretsdenavarcles.cat i a pastoretsdecatalunya.cat.
OLESA DE MONTSERRAT
Els Pastorets d’Olesa. Dijous 25, divendres 26 i diumenge 28 de desembre i diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 18.30 h, al Casal d’Olesa. Els Pastorets són tradició, cultura i poble. En Lluquet i en Rovelló viuran una aventura de somni. Diables, àngels i pastors faran que ens emocionem i riem. Com sempre, hi haurà alguna sorpresa. Entrades: a partir de 8 euros. Venda a entrapolis.com. Més informació a www.casalolesa.cat i a pastoretsdecatalunya.cat.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Els Pastorets del Ferrer Magí. Divendres 26 i diumenge 28 de desembre i dissabte 3 de gener, a les 19 h, al Teatre Casal Cultural. Representació de l’adaptació de Toni Fornells de l’obra d’Enriqueta Capellades. A càrrec de l’Elenc Teatral dels Pastorets de Sant Fruitós de Bages i amb la col·laboració de Som Riu d’Or. Entrades: 6 euros, i 4 euros fins a 14 anys. Venda anticipada a Mapfre i Occident.
SANT JOAN DE VILATORRADA
Els Pastorets de la Verbena. Divendres 26 i diumenge 28 de desembre i dimarts 6 de gener, a les 18 h, a l’Ateneu de La Verbena. Entrades: 12 euros, i 10 euros per als socis. A la venda a partir de les 16 h dels dies 26, 28 de desembre i 6 de gener, a l’Ateneu de La Verbena (Vilaseca, 34). Organització: SCCR La Verbena.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Els Pastorets. Diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 19 h, a la sala de Cal Soler. L’Associació Musical Castellet porta a escena, des del 1984, la tradicional representació teatral nadalenca, sobre l’eterna lluita entre el cel i la terra, el bé i el mal. Amb les adaptacions es fan viure divertides aventures a en Lluquet, en Rovelló i la resta de pastors. A la sortida, pa torrat amb fuet. Entrades: a partir de 10 euros. Venda anticipada a www.entrapolis.com i a Jordi Largo (Gran, 46, baixos). Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
SANTPEDOR
Els Pastorets o l’Adveniment de l’Infant Jesús. Divendres 26 de desembre, a les 19 h; i dimarts 6 de gener, a les 18 h (amb l’assistència de Ses Majestats a adorar el nen), a Cal Llovet. En els darrers anys s’ha recuperat la representació dels Pastorets, que ja s’havia fet durant anys, a càrrec d’un col·lectiu de gent de totes les edats i de diferents entitats. Més d’una setantena de persones fan realitat una versió molt pròpia a partir del text de Folch i Torres. Cada any s’hi aporten decorats molt diferents i sobretot unes rondalles mol locals. S’uneix tradició i modernitat. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. Les entrades es poden comprar a la Vermuteria El Mussol i a l’Estanc. Organització: Associació els Pastorets de Santpedor. Més informació a elspastoretsdesantpedor@gmail.com i a pastoretsdecatalunya.cat.
SOLSONA
Els Pastorets. Divendres 26, diumenge 28 de desembre, dissabte 3 i dimarts 6 de gener, a les 18 h, al Teatre Comarcal de Solsona. Lacetània Teatre torna a posar un gran nombre de persones a dalt de l’escenari per donar vida a la història centenària escrita per Folch i Torres. Es manté gran part de l’elenc de l’any passat per tal d’assentar totes les idees i enfortir el grup tant jove d’actors. Se segueix actualitzant el vestuari, adequant les músiques per tenir una banda sonora mes pròpia i altres petites novetats per arrodonir l’espectacle que s’ha anat creant en els últims 10 anys. Però ja són més de 40 de representacions de la història que explica l’àvia de les aventures del Lluquet i del Rovelló contra Satanàs. Entrades: 10 euros; i 8 euros per als socis i menors de 12 anys. A la venda a entradesolsones.com. També a taquilla 1 hora abans d’inici de l’obra.
SÚRIA
Els Pastorets o l’Adveniment de l’infant Jesús. Dijous 25, a les 19 h; divendres 26 i diumenge 28 de desembre i dijous 1, dissabte 3, diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 18 h, al teatre del Foment Cultural. El Foment Cultural de Súria ofereix amb fidelitat el guió de Josep M. Folch i Torres amb el dinamisme del segle XXI, amb música pròpia d’Antoni Malats, composta per a Súria el 1926, i interpretada en viu per orquestra i cor cantaire. Les decoracions clàssiques en paper són obra dels Germans Salvador. Entrades: 14 euros, i 12 euros per als socis. A la venda a a www.pastoretssuria.org. Més informació a pastoretsdecatalunya.cat.
PESSEBRES VIVENTS
ARDÈVOL
Pessebre Vivent d’Ardèvol. Diumenge 21, divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de desembre i dissabte 3 i diumenge 4 de gener, dues sessions cada dia a les 18.30 i a les 19.30 h. Punt de trobada: local social d’Ardèvol (Pinós). Ardèvol, un poble d’escassament cent habitants, reuneix cada Nadal prop de dos-cents actors, tant del poble com dels pobles veïns, per fer les representacions des de ja fa trenta anys. El pessebre consta de dues parts. A la primera, d’inspiració bíblica, es poden veure les principals escenes de la vida de Jesús. A la segona part s’hi troba una recreació de com vivien el Nadal els avantpassats a l’Ardèvol del segle XVIII. Per acabar, torrada amb botifarra a la vora del foc, i venda de productes artesans. Durada: 45 minuts. Entrades: 15 euros. Entrada infantil (de 3 a 9 anys): 6 euros. Gratuït per als menors de 3 anys (no cal agafar entrada). Venda d’entrades exclusivament en línia. A la venda a entradesolsones.com. Més informació: 621 300 262 i pessebreviventardevol.cat.
CABRIANES
25è Pessebre Vivent. Diumenge 21 de desembre, a les 18 h, al nucli històric, amb entrada pel carrer Jacint Verdaguer. Hi haurà degustació de productes locals, brou i pa torrat amb botifarra. També hi haurà la visita del carter reial. Entrades: 8 euros; i 5 euros per als infants. 1 euro es destina a La Marató.
FALS
47è Pessebre Vivent del Bages. Dissabte 20, divendres 26, dissabte 27, diumenge 28 de desembre, i dijous 1, dissabte 3, diumenge 4, i dimarts 6 de gener, a les 18 i a les 19.15 h, a l’espai natural de les Torres de Fals. Les representacions es van iniciar el 1977 i han anat creixent i millorant amb l’esforç dels seus integrants (aproximadament 260 persones dels pobles dels voltants), fins a convertir-se en un referent dels espectacles nadalencs al Bages. És en moviment i estàtic. Entrades: 14 euros. 6 euros de 5 a 14 anys i 12 euros majors de 65 anys. Els infants menors de 5 anys també han de fer reserva. Gratuït amb el carnet del SX3 i per als subscriptors de Cavall Fort. Més informació i venda d’entrades a www.pessebre.cat. Venda només per a través de la web.
FONOLLOSA
La Nit Viva. Divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de desembre, a les 18.15 i a les 19.30 h, amb inici al carrer Sant Jordi, 3. Espectacle que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle i que combina quadres d’oficis antics i pessebre. Transcorre pels carrers del poble i l’interior de cases centenàries del Raval del Sastre. Més de 200 persones dels pobles de les rodalies participen com a figurants a la quarantena d’escenes estàtiques, mòbils i parlades. En finalitzar es donarà pa per torrar amb botifarra i allioli de codony. Entrades: 12 euros; i 6 euros fins a 12 anys. Més informació i venda a nitviva.cat i a pessebresvivents.cat.
LA LLACUNA
Pessebre vivent. Dissabte 20, diumenge 21 i dissabte 27 de desembre, de 18 a 21 h, a Cal Magí Ferriol, finca històrica ara de propietat municipal. S’ofereix al públic una experiència immersiva a través de 15 quadres amb la participació de més de 100 voluntaris. Entrades: 5 euros, i 3 euros per als infants. Obsequi final. Més informació: pessebredelallacuna@gmail.com.
NAVÀS
Pessebre vivent. Diumenge 21 de desembre, de 18 a 19.30 h, a la plaça de l’Església. A càrrec de l’Agrupament escolta Ali-Bei.
OGERN
Pessebre Vivent Baixa Ribera Salada. Diumenge 28 de desembre, a les 18 i a les 19.30 h. Punt de trobada: plaça de Cal Ton (carrer Major d’Ogern). Des de fa 44 anys l’Agrupament Baixa Ribera Salada representa els Pastorets de Folch i Torres, però fa uns anys es va decidir canviar el format i es va passar a fer Pessebre Vivent. El recorregut comença amb un seguit de quadres que il·lustren la vida a pagès. I poc a poc, s’endinsa en la història del naixement de Jesús on apareixen àngels, dimonis i pastors. Durada: 1 hora. Entrades: 12 euros (inclou entrepà). Infantil de 4 a 10 anys (inclou entrepà), 6 euros. Menors fins a 3 anys (sense entrepà), gratuïta. A la venda a entradesolsones.com.
ELS PRATS DE REI
45è Pessebre Vivent dels Prats de Rei. Diumenge 21, divendres 26 i diumenge 28 de desembre; i dijous 1, diumenge 4 i dimarts 6 de gener, a les 18.30 h, a l’espai urbà dels Prats de Rei. L’Agrupació Cultural Recreativa Sigarra organitza un pessebre que té com a característica pròpia que els actors parlen de viva veu i que té música pròpia creada per monsenyor Valentí Miserachs. Els carrers i places transporten a l’antiga Palestina, on fa més de 2.000 anys es va esdevenir el naixement de Jesús, també hi ha el carrer dels oficis, amb mostra d’artesania, i animals de granja en un hàbitat natural. Entrades: 10 euros; i 7 euros per als infants de 5 a 12 anys. Venda només per internet. Més informació i venda a www.acrsigarra.cat/pessebreprats/ i a pessebresvivents.cat.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Pessebre Vivent. Dissabte 27 de desembre, de 18 a 21 h, al barri de la Sagrera. Entrada amb taquilla inversa. Organització: Som Riu d’Or.
SANTA MARIA D’OLÓ
11è Pessebre Vivent de Santa Maria d’Oló. Dissabte 20 de desembre, de 18 a 19.30 h; i diumenge 21 de desembre, de 18 a 19 h, al nucli antic, amb inici al carrer Barcelona, 15. És un pessebre de pagès on es representen una trentena d’escenes, combinant diferents oficis amb escenes nadalenques. Hi participen uns 120 figurants. Cada any s’afegeixen i es canvien escenes. A l’entrada es dóna un mapa del recorregut i en acabar es pot menjar una llesca de pa torrat amb oli o espetec tot contemplant el ball dels dimonis. Entrades: 7 euros, a partir de 3 anys. Només es poden adquirir al mateix pessebre. La venda comença mitja hora abans. Es pot pagar amb metàl·lic o amb targeta. Més informació a pessebresvivents.cat.
Exposicions de pessebres
BERGA
Exposició de pessebres. A l’escala de marbre de l’Ajuntament de Berga, fins al 5 de gener. A càrrec d’Amigues i Amics del Pessebre de Berga. Horari: dies laborables, de 18 a 20 h; dissabtes i festius, de 12 a 14 i de 18 a 20 h; el dia 25 de desembre, de 18 a 20 h; i l’1 de gener tancat.
CARDONA
Exposició de pessebres de Cardona. A la sala els Dolors, oberta els dies 21, 24, 25, 26, 27, 28 i 31 de desembre i els dies 1, 3, 4, 5, i 6 de gener, d’11 a 13.30 i de 18 a 20 h. Amb la participació de José A. Bueno, Joan Carabia, Escola Vedruna Cardona, Residència Sant Jaume, Damià Molina, Escola Patrocini, Ernest Falip, Toni Piqué, Josep M. Canals, Emili Giró, Francisco Alba i José Carmona. Organització: Agrupació Pessebrista de Cardona.
Visita a l’exposició de pessebres. Dilluns 29 de desembre, a les 11 h, a la sala dels Dolors. Gratuït, obert a tothom. Organització: Pessebristes de Cardona.
Exposició de pessebres de la Coromina. Al carrer Església de la Coromina, oberta del 24 de desembre a l’11 de gener, els dies festius i els caps de setmana.
ESPARREGUERA
43a mostra de pessebres. A la sala d’exposicions municipals, a càrrec del Col·lectiu de Pessebristes d’Esparreguera. Oberta fins al 6 de gener. Horari d’obertura: dijous i divendres, de 18 a 20 h; dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13 i de 18 a 20 h. Els dies 25 de desembre i 1 de gener, de 18 a 20 h.
Pessebre a l’església de Santa Eulàlia. Al vestíbul de l’església de Santa Eulàlia, fins al 6 de gener. Horari: de 9.30 a 20 h (dimecres i diumenges només al matí).
Obertura especial de l’Espai de la Terrissa. Fins al 4 de gener, oberta els diumenges, de 10 a 13 h, al carrer de la Passió, 4. És un nou equipament dedicat a la interpretació del passat terrissaire de la vila. Compta amb el darrer forn de llenya per a la cocció de la terrissa i amb una col·lecció de peces de terrissa populars i utilitàries. Entrada gratuïta.
MANRESA
26a edició del Pessebre monumental. A l’Espai 7 delCentre Cultural el Casino (passeig de Pere III, 27), exposició del pessebre monumental, que enguany fa un homenatge al modernisme industrial, una vintena de diorames nadalencs i set maquetes del patrimoni industrial manresà d’estil modernista, a càrrec del Grup Pessebrístic de Manresa. Fins al 6 de gener. Horari: de dimarts a diumenges, de 17.30 a 20.30h. Diumenges 14, 21 i 28 de desembre i 4 de gener, d‘11 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h. Els dimecres 24 i 31 de desembre, de 17.30 a 19.30 . Dilluns no festiu, tancat. Entrada lliure.
NAVARCLES
Pessebre. Els amics pessebristes han creat un pessebre que es podrà observar des del cancell de l’església, durant tot el dia, del 25 de desembre al 2 de febrer.
Diorames nadalencs. La col·lecció de diorames de pessebre de Nadal d’Ignasi Ferrer es podrà visitar divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de desembre, d’11 a 13 h, al carrer Monestir, 1.
