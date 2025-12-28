Tradició nadalenca
El pessebre més gran de Catalunya s’obre pas a Parets del Vallès: «És un tribut als cultius catalans»
El pessebre monumental, amb 230 metres quadrats, obre la 39a edició dedicat a la vida rural i podrà visitar-se fins a finals de gener
Parets del Vallès reprodueix Montserrat i els seus entorns al pessebre de sobretaula més gran de Catalunya
Clàudia Mas
Parets del Vallès torna a situar-se aquest Nadal a l’epicentre del pessebrisme català. El municipi acull el pessebre sobre taula més gran de Catalunya, una instal·lació monumental de 230 metres quadrats que aquest any arriba a la 39a edició i que s’ha convertit en una cita imprescindible del calendari nadalenc.
En aquesta edició, el pessebre té com a eix central els cultius, un homenatge a la vida rural i al treball de la terra. Segons explica el president de l’Agrupació Pessebrista de Parets, Albert Pérez Ninou, l’agrupació portava anys explorant aquesta línia temàtica i aquest any s’ha decidit tornar a la tradició destacant els camps i el cultiu de la terra: «Hem decidit destacar, més que les masies, sobretot el tema del cultiu i dels camps: camps de gira-sols, de lavanda i parcel·les de reg, que mai s’havien fet abans».
Pérez Ninou afegeix que s’hi han incorporat elements tradicionals vinculats al treball artesanal del passat, com molins d’oli i farina, que estan connectant especialment amb el públic: «La gent recorda el que feia de jove», assenyala, remarcant que aquestes escenes estan generant comentaris i records entre els visitants.
La instal·lació recrea paisatges agrícoles amb un alt nivell de detall i realisme, incorporant efectes de llum que simulen el pas del dia a la nit, aigua natural i diversos recursos tècnics que reforcen la sensació d’immersió del visitant.
El pessebre monumental de Parets no només destaca per les seves dimensions, sinó també per la seva trajectòria. El 1996 va aconseguir el rècord català del pessebre sobre taula més gran d’Espanya, arribant llavors als 280 metres quadrats. Anys després, el 2004, va entrar al llibre Guinness dels rècords com el pessebre sobre taula més gran del país, amb xifres que donen idea de la magnitud: més de 12 tones de sorra, 3.000 quilos de pedra, 3.000 quilos de suro i més de 800 figures.
La instal·lació podrà visitar-se els caps de setmana i dies festius, en horari de matí i tarda, d’11 a 13.30 hores i de 17 a 20.30 hores. També obrirà de forma excepcional els dies 29 i 30 de desembre. El pessebre es mantindrà muntat fins al 25 de gener, coincidint amb la celebració de la Festa Major d’Hivern del municipi.
Amb aquesta edició centrada en la vida agrícola, Parets del Vallès reafirma el seu paper com a referent del pessebrisme a Catalunya i ofereix, una vegada més, un atractiu cultural i familiar de primer ordre durant les festes nadalenques.
