Quinze llocs on celebrar la nit de Cap d'Any: opcions per viure a unes campanades animades

En una discoteca o en una festa de poble? Tu tries com donar la benvinguda al 2026
Vols acabar el 2025 amb una festa inoblidable? La Catalunya central es prepara per a una nit de Cap d’Any plena d’opcions per a tots els gustos: des de campanades populars a peu de plaça fins a festes amb DJ, balls fins a la matinada i propostes familiars. Manresa concentra una part destacada de l’oferta, la més festiva i musical, però pobles com Sant Fruitós, Sant Joan, Avinyó, Gironella, Llívia i Santpedor també tenen a punt celebracions per donar la benvinguda al 2026 amb raïm i moltes ganes de festa. A continuació, t'oferim un recorregut pels quinze plans més animats per viure una nit de Cap d’Any memorable.
MANRESA
Voilà! (Cós, 74). Dimecres 31 de desembre, a les 00.01 h, especial Cap d’Any amb la música de Boîte Lennon. Entrades: 28 euros. Venda anticipada amb reserva de taula, consumició inclosa i ball tota la nit. No es vendran entrades a taquilla. A la venda a www.voila.cat.
El Sielu (Valldaura, 1). Dimecres 31 de desembre, a les 21 h, festa El gran Xou. A la sala Hits, amb Iska, Diana Becco; i a la sala Bis, amb Raaachi i Gerard Normal. Entrades: 15, euros, anticipades; i 20 euros, a taquilla.
Wow (Caietà Mensa, 4). Dimecres 31 de desembre, a partir de les 01 h, festa New Year 2026. Entrades: 15 euros. No inclou consumició. Més informació i venda a wowclubmanresa.cat.
AVINYÓ
Cap d’Any infantil i d’adults a Avinyó. Dimecres 31 de desembre, a les 11 h, l’infantil; i a les 01, l’adult, al Local Catalunya.
CASSERRES
Festa de Cap d’Any. Dimecres 31 de desembre, a les 00.30 h, al local cultural. A càrrec de l’Assemblea de Joves.
CASTELLAR DE N’HUG
Cap d’Any. Dimecres 31 de desembre, a partir de les 00.30 h, al local social, ball.
ESPARREGUERA
Campanades al campanar. Dimecres 31 de desembre, a les 23.45 h, a la plaça de Santa Eulàlia. Benvinguda a l’any nou amb les campanades i festa amb #Big Friday. Organització: Ajuntament d’Esparreguera i Amics del Campanar.
GIRONELLA
Cap d’Any. Dimecres 31 de desembre, a les 01 h, a l’Espai El Blat. Amb Dj Morde, Dj OtCat i Dj Convidat. . Entrades: 15 euros, anticipades; i 18 euros, a taquilla. A la venda a entradesgironella.cat. Organització: Grup Parentesis Imatge i So S.L.
LLÍVIA
Festa de Cap d’Any. Dimecres 31 de desembre, a les 00.30 h, al poliesportiu de Llívia. Organització: Ajuntament de Llívia.
PUIGCERDÀ
Campanades de Cap d’Any a Vilallobent. Dimecres 31 de desembre, a les 23.59 h, a la plaça Major de Vilallobent, celebració de les 12 campanades per donar la benvinguda al 2026. Cadascú s’ha de portar el raïm. Hi haurà cava per a tothom. Organització: Associació d’Actes Culturals i Veïns Voluntaris de Vilallobent.
Festa de Cap d’Any. Dimecres 31 de desembre, a les 00.30 h, al poliesportiu. Amb música Entrades i més informació a les xarxes socials.
PUIG-REIG
Festa de Cap d’Any. Dimecres 31 de desembre, a les 00.30 h, al pavelló d’esports.
SANT JOAN DE VILATORRADA
Festa de Cap d’Any. Dimecres 31 de desembre, a les 01 h, a Cal Gallifa. Organització: Bailoteo Events amb la col·laboració d’AMV Music Group.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Festa de Cap d’Any familiar. Dimecres 31 de desembre, a les 00.30 h, al pavelló d’esports. Amb La Banda del Coche Rojo i Dj Alegre. Entrades: 15 euros, anticipades; i 18 euros, el mateix dia. A la venda a sensecues.cat.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Festa de Cap d’Any. Dimecres 31 de desembre, de 01 a 06 h, al pavelló municipal d’esports. Música i festa amb Dj Christian Hook i Dj Enka. Entrades: 12 euros. A la venda a www.entrapolis.com.
SANTPEDOR
Comiat del 2025 i benvinguda a l’any 2026. Dimecres 31 de desembre, a les 00 h, a la plaça de l’Església. A continuació, festa de Cap d’Any a Cal Llovet amb Dj Gami (hits, pachanga), K-Sas (hits, pachanga) i Turtu B2B Marcus B (tech-house). Organitzada per The resilience in The Village, Wateke Parties i l’Ajuntament. Entrades: 12 euros fins al dia 22 de desembre; 15 euros fins al 30 de desembre i 17 euros a partir del 31 de desembre. A la venda a la plataforma Codetickets.
