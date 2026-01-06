Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Loteria del Nen 2026: Aquests són els números premiats

Comprova si el teu dècim ha estat afortunat amb alguns dels premis del sorteig de la Loteria del Nen

Una persona amb un parell de números de la Loteria del Nen

Una persona amb un parell de números de la Loteria del Nen / Europa Press

Regió7

Manresa

Aquest dimarts 6 de gener celebra el sorteig de la Loteria del Nen 2026 a Madrid. El primer premi reparteix 200.000 euros per dècim; el segon, 75.000 euros per dècim i el tercer, 25.000 euros per dècim. A més, hi ha milers de premis menors.

A continuació, podràs comprovar tots els números premiats.

Primer premi

  • 06703

Segon premi

  • 45875

Tercer premi

  • 32615

Quatre xifres

  • 1829
  • 3682

Tres xifres

  • 248
  • 392
  • 887
  • 400
  • 640
  • 861
  • 510
  • 457
  • 058
  • 511
  • 325
  • 156
  • 643
  • 367

Dues xifres

  • 94
  • 44
  • 37
  • 54
  • 27

Reintegraments

  • 0
  • 1
  • 3

