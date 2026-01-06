Loteria del Nen 2026: Aquests són els números premiats
Comprova si el teu dècim ha estat afortunat amb alguns dels premis del sorteig de la Loteria del Nen
Regió7
Manresa
Aquest dimarts 6 de gener celebra el sorteig de la Loteria del Nen 2026 a Madrid. El primer premi reparteix 200.000 euros per dècim; el segon, 75.000 euros per dècim i el tercer, 25.000 euros per dècim. A més, hi ha milers de premis menors.
A continuació, podràs comprovar tots els números premiats.
Primer premi
- 06703
Segon premi
- 45875
Tercer premi
- 32615
Quatre xifres
- 1829
- 3682
Tres xifres
- 248
- 392
- 887
- 400
- 640
- 861
- 510
- 457
- 058
- 511
- 325
- 156
- 643
- 367
Dues xifres
- 94
- 44
- 37
- 54
- 27
Reintegraments
- 0
- 1
- 3
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- La borrasca Francis porta la neu a la Catalunya central: de flocs dispersos a Manresa a paisatges blancs al Moianès, Berguedà i Solsonès
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm