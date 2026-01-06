Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quin és l'origen del tortell de Reis?

Aquest dolç de Nadal es va començar a consumir en l'època de l'antiga Roma

Reis i faves al costat de tortells

Reis i faves al costat de tortells / Albert Segura

Regió7 / ACN

Manresa

El tortell de Reis té els seus orígens en l'època de l'antiga Roma, llavors amb forma de coca amb figues dàtils i mel. Ja al segle III, s'hi va introduir la fava, que suposava un símbol de fertilitat i prosperitat.

Al segle XVIII, un cuiner va voler sorprendre el rei de França Lluís XV i hi va introduir una moneda d'or, incorporant el concepte de "sorpresa preuada". Amb el temps, ha acabat derivant en una figura d'un rei.

A Catalunya, concretament, aquestes preuades postres no van arrelar fins a principis del segle XX, com una evolució d'una llaminadura feta de pasta de pa o massapà que ha anat derivant fins al tortell de Reis que avui coneixem.

