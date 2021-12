Arriba el 31 de desembre i el primer que et ve al cap és: "ja ha passat un any més?". Doncs, sí. El 2022 ja és aquí, aquest divendres a les 12 de la nit sonaran les campanes, menjarem el raïm (potser sense tanta gent al costat com altres vegades) i rebrem el nou any amb la il·lusió que sigui molt millor que el darrer..

No hi ha cap dubte que la nit de Cap d’Any és un dels moments més especials de l’any. Se celebra a arreu del món i hi ha una cosa que comparteix tothom: les ganes de felicitar el bon any a quanta més gent millor. Mostra d'això són els missatges de mòbil que començaran a sonar, cada vegada més insistentment, una vegada acabin les campanades. Missatges d’amor, bons desitjos i frases carregades d’humor que ens envien els nostres amics.

Les felicitacions d’Any Nou són un bonic detall per fer saber a les persones que estimem que les hem recordat en un moment important. Una manera de demostrar el nostre amor, carinyo i amistat. Però depenent de cada persona, existeixen infinitat de tipus de missatges. Alguns opten per ser tradicionals i felicitar d’una manera gairebé solemne l’any entrant, d’altres pretenen dibuixar un somriure a la cara del receptor amb alguna frase graciosa i també hi ha els que envien un gif o alguna imatge divertida.

És important recordar que un valor afegit de les felicitacions és que siguin personalitzades. És a dir, que no sigui un missatge estàndard, sinó que tingui relació amb la persona a qui l’hi enviem. Podem incloure una anècdota en comú o una broma entre tots dos. Si l’amic o familiar és important per a nosaltres i volem invertir una mica més de temps, podem dedicar-li un vídeo amb una recopilació de fotografies de tots dos.

No obstant, és impossible escriure un missatge treballat i personalitzat per a tots els nostres contactes, per això, sol ser molt útil acudir a un repertori de frases originals per felicitar l’Any Nou. Aquests missatges podem modificar-los, per donar-los un toc personal, però si els enviem sense canviar-los, segur que també seran molt valorats per aquestes persones que abans del raïm escoltaran les notificacions del mòbil.

Felicitar el 20202 amb un missatge formal

Et desitjo 12 mesos de prosperitat, 52 setmanes d’alegria i 365 dies d’èxit.

El meu únic desig és que aquest 2022 sigui un any inoblidable per a tu. Bon Any Nou!

Puc canviar de cotxe, de casa, de roba, de mes o de feina, però mai d’amics. Bon any 2022!

Espero que tot el que arribi sigui millor que el que busques, que duri més del que esperes i que et faci més feliç del que hauries pogut imaginar. Feliç 2022!

Demà toca obrir la primera pàgina en blanc d’un llibre de 365 pàgines. Escriu una bona història. Bon any!

Que mai et falti un somni per complir, un projecte per realitzar, alguna cosa de la qual aprendre i algú a qui estimar.

A la nit de Cap d’Any, no oblidis agrair als teus últims anys tot el que ha passat, perquè et van permetre arribar a avui. Sense les escales del passat, no pots arribar al futur.

Que aquest Any Nou et doni el coratge per enfrontar un nou horitzó ple de somnis i metes per complir.

Optar per frases originals i amb humor