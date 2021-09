El mític actor francès Jean-Paul Belmondo ha mort als 88 anys, segons ha confirmat el seu advocat a l’agència France Press. Amb el seu rostre bronzejat i presència guanyadora, Belmondo va ser estrella de la Nouvelle Vague abans de fer-se mundialment famós pels seus papers en comèdies i films d’acció. Igual com el seu còmplice i rival Alain Delon, va ser un dels monstres sagrats del cine francès. Tots dos van triomfar encarnant gàngsters i policies, però tenien perfils antagònics.

Lluny del distant i solitari Delon, especialitzat en papers ombrívols i tràgics, al Belmondo solar no el molestava gens ni mica l’etiqueta de comediant simpàtic i adorat pels francesos. ‘Bebel’, no obstant, havia desaparegut de la pantalla després de tenir el 2001 un accident vascular cerebral que el va deixar molt minvat.

Nascut el 9 d’abril de 1933 a Neuilly-sud-Seine, un suburbi acomodat de París, Belmondo es va criar en una família d’artistes. El seu pare, d’origen italià, era un reconegut escultor. El fill somia a ser actor de teatre i s’inscriu al conservatori. «Amb aquest físic, vostè mai tindrà èxit en aquesta professió»: el judici peremptori del degà de la Comédie Française el continuava fent riure quan l’evocava ja octogenari i 70 films després.

Godard i la fama

Després d’alguns films com a principiant, va ser Jean-Luc Godard, el pare de la Nouvelle Vague, qui va detectar el seu talent i li va confiar el 1960 el paper protagonista junt amb Jean Seberg d’‘À bout de souffle’ (Al final de l'escapada), abans de ‘Pierrot el boig’. També dins d’aquell corrent d’avantguarda va actuar a ‘Moderato cantabile’, de Peter Brook, amb guió de Marguerite Duras. «Després d’‘À bout de souffle’, de la nit al dia, me’n vaig anar a Itàlia a rodar quatre pel·lícules seguides. El telèfon no parava de sonar: n’hauria pogut fer 20 per any, si hagués volgut», va explicar.

La seva afició per la boxa –una altra coincidència amb Delon– el desvia cap a papers més físics del cine policial i d’aventures (‘El hombre de Río’, 1964). També incorre en comèdies junt amb les estrelles més belles del moment, com Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Catherine Deneuve i Sofia Loren. Algunes cauran als seus braços i seran la seva parella en la vida real, com Ursula Andress i Laura Antonelli.

Era conegut per negar-se que un altre el reemplacés en les baralles o escenes perilloses dels seus innombrables papers de policia o de dolent: ‘Borsalino’ (1970), ‘El magnífico’ (1973) o ‘El professional’ (1981).

Rol d’estrella popular

Aquell cine taquiller decep part de la crítica, que l’imaginava en papers més profunds, tot i que ell assumia sense complexos aquest rol: «Estic orgullós de ser una estrella popular, no desdenyo l’aprovació del públic». I el públic l’hi va retribuir amb escreix. Durant més de 20 anys, 48 dels seus films van superar el milió d’entrades, fins al fracàs d’‘El solitario’ (1987). «Va ser la pel·lícula policial que vaig fer de més. Jo ja n’estava fart, i el públic també», va confessar.

L’èxit torna amb ‘El imperio del león’ (1988), de Claude Lelouch, un dels seus millors papers, que li va valer un Cèsar del cine francès, premi que, tanmateix, no va anar a recollir.

En la maduresa va tornar a les taules, la seva passió de joventut, on va conèixer alguns dels seus millors amics, com Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort i Pierre Vernier. Va ser molt aplaudit a ‘Kean’ i ‘Cyrano’ en el seu parisenc Théâtre des Varietés.

El 2001 es va retirar de tota actuació pel contratemps de la seva salut, tret d’un paper en la pel·lícula ‘Un homme et son chien’ (2008), la història d’un avi rebutjat per la societat. El Festival de Cannes va recompensar el conjunt de la seva carrera amb una Palma d’honor el 2011 i la Mostra de Venècia, amb un Lleó d’Or un lustre més tard.

Eternament bronzejat, ‘Bebel’ va continuar entretenint la premsa del cor. Després del divorci amb la seva segona dona, la vedet Natty, va mantenir una relació amb una exmodel belga, de qui finalment es va separar el 2012. Belmondo era pare de quatre fills: Patricia (morta tràgicament), Florence, Paul i Stella, a qui va tenir als 70 anys.