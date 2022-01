Miquel Aubà, senador republicà i exalcalde de Gandesa, ha mort als 58 anys aquest dilluns a la matinada després de lluitar contra una llarga i dura malaltia. Aubà, home conciliador, pagès i viticultor de professió, va ser alcalde de Gandesa, capital de la Terra Alta, durant dotze anys, en tres mandats consecutius, de 1999 fins al 2011, i sota les sigles de la Federació d'Independents de Catalunya. Ha continuat sent regidor a l'oposició fins a l'actualitat i ja com a independent de la candidatura d'Esquerra Republicana Catalunya (ERC) va ser elegit senador el 2015, el 2016 i el 2019, sent el més votat a la circumscripció de Tarragona en els tres comicis. L'Ajuntament de Gandesa decretarà tres dies de dol oficial.

Aubà ha estat altaveu des de la cambra alta de les demandes del territori i de la seva pagesia, des de la millora de les infraestructures fins a la revisió del cadastre rústic per acabar amb una fiscalitat que castiga el sector i ha treballat en qüestions territorials com la denúncia pel cas Castor o la reivindicada descontaminació del pantà de Flix, entre d'altres. Implicat en activitats culturals i social, ha mantingut al llarg de la seva trajectòria vital un gran compromís polític i social amb Gandesa, la Terra Alta, les Terres de l'Ebre i el conjunt del país.

L'Ajuntament de Gandesa ha declarat tres dies de dol oficial al municipi. Les banderes onejaran a mig pal en els edificis i dependències municipals. Des del consistori s'ha transmès el dol a la família i amics per la seva pèrdua. "És un dia trist i l'entomem amb molt dolor. Perdre una persona estimada pel municipi de Gandesa, a aquesta edat, és un impacte gran per a tots. Una abraçada per a la seva família, els seus amics i els seus companys que ben segur ho estan passant tan malament com ho estem passant nosaltres", ha dit l'alcalde de Gandesa, Carles Luz.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha mostrat "molt trist" per la mort del senador gandesà de qui ha destacat en un missatge a les xarxes que ha estat "un polític compromès amb la seva gent, empàtic, bona persona i de fermes conviccions".

Des d'Esquerra Republicana i des de la Federació de l'Ebre d'ERC han transmès "el més sentit condol i escalf a la seva família i amics", i han recordat "el seu compromís, bonhomia i dedicació per millorar el benestar de la gent". "Persona afable, lluitadora i de consens", després de dotze anys a l'alcaldia de Gandesa, va ser cap de l'oposició fins al febrer de 2020. Des del 2015, i en tres convocatòries electorals consecutives, ha estat el senador més votat a Tarragona i l'Ebre, incrementant i millorant els resultats a cada elecció: el 2019 va aconseguir un "resultat històric per a ERC" com a senador més votat a 49 dels 52 municipis de les Terres de l’Ebre, i revalidant la victòria a les quatre comarques i les seves capitals. "S'ha convertit en la veu de l'Ebre a Madrid", destaquen des del partit republicà.

En aquestes legislatures, Aubà ha estat portaveu d'Esquerra al Senat a les comissions d'Agricultura Pesca i Alimentació, des d'on ha lluitat per millorar el món agrari, i també, ha format part d'altres comissions parlamentàries. La diputada republicana al Congrés, Norma Pujol, ha apuntat que ha estat un cop molt dur per a la família republicana. "Qui el coneixia sap que era una persona molt lluitadora, treballadora, molt bona persona, d'un tracte proper i humà, i deixa un buit immens", ha lamentat Pujol. La diputada ha recordat "el seu compromís" des que va ser alcalde de Gandesa, com a cap de l'oposició i com a senador. "Ha quedat més que demostrada la trajectòria i la vàlua de Miquel. Era tot un referent en matèria d'agricultura, mai havia deixat de treballar la terra. Era una persona jove i tenia molt camí al davant", ha sentit la diputada.

També han fet arribar les mostres de condol la Federació d'ERC del País Valencià on destaquen que compartir projecte amb el senador Miquel Aubà "ha estat un privilegi" i li agraeixen que hagi "portat al cor" les reivindicacions del camp valencià.