Va passar a finals de maig de l’any passat. Una esquela publicada a ‘Faro de Vigo’, en un primer cop d’ull com qualsevol altra, contenia després de la informació habitual un missatge breu però contundent. Per a qui el volgués entendre. «Els germans i la família que no se n’han preocupat tots aquests anys, que no es molestin a venir», deia la inserció. Potser a Clotilde Pérez Martínez, que va morir dimecres als 103 anys –o als seus familiars més pròxims– els va arribar aquella esquela, que es va tornar viral i va fer la volta a Espanya, i en van prendre nota per quan arribés el moment. Aquest divendres reprodueixen gairebé paraula per paraula aquell missatge, només n’han tret «germans».

Aquest no ha estat l'únic cas d'esqueles que s'han tornat virals pel seu missatge. A finals de febrer del 2021, un habitant de Vigo mort a Beade mostrava la seva particular manera de mostrar carinyo: «Se nunca te mandou a tomar polo cu e que non te quería (Si mai et vaig enviar a pastar fang és perquè no t'estimava)». El mes anterior hi va haver qui va optar per convertir l’últim adeu en un acte de celebració. Va ser Alfonso Senra Vázquez, a la curiosa esquela del qual els seus familiars i persones pròximes pregaven que es begués (i molt) en el seu honor. I, a més, afegien que ningú es preocupés pel compte. "Està tot pagat". Abans o després –feien broma– el difunt s’encarregaria de la factura.