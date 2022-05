El compositor de sardanes i director de cobla Jesús Ventura ha mort aquest dimarts als 61 anys, segons ha informat la Confederació Sardanista de Catalunya en un comunicat. Ventura (Barcelona, 1960) va crear una trentena de sardanes –una de les més conegudes és ‘Col·legues’– i va divulgar la sardana amb col·laboracions en mitjans de comunicació.

Va guanyar diversos premis de composició com el Salvador Uyà i el premi Federació de la Sardana de l’Any, i va ser autor de diverses obres per a cobla en format simfònic, com ara ‘Foc viu’ i ‘Vida’, estrenada en el Memorial Joaquim Serra 2020.

🌹 Ens ha deixat, massa d’hora, Jesús Ventura, compositor i director de cobla i gran referent del sector, a més de guionista i presentador del @FTFESTA.



Gràcies per dedicar tota la vida a la cultura popular catalana 🤍 pic.twitter.com/MiYHdQkCLA — Cultura (@cultura_cat) 18 de mayo de 2022

En un tuit, la Conselleria de Cultura ha assegurat: «Ens ha deixat massa aviat, compositor i director de cobla i gran referent del sector. «Gràcies per dedicar tota la vida a la cultura popular catalana», ha assenyalat el Departament.