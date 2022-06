Alec John Such, baixista i un dels fundadors del grup de rock Bon Jovi, ha mort als 70 anys, segons informa la coneguda banda al seu compte de Twitter.

"Estem desconsolats en escoltar la notícia de la mort del nostre estimat amic Alec John Such. Era original. Com a membre fundador de Bon Jovi, Alec va ser part integral de la formació de la banda", indiquen al missatge.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) 5 de junio de 2022

El paper de Such al grup va ser fonamental per atraure posteriorment a músics com el guitarrista Richie Sambora i el bateria Tico Torres, afegeix el missatge. "Per ser honestos, vam trobar el nostre camí a través d'ell", explica la resta de membres del grup, que relaten que "Alec va ser sempre salvatge i estava ple de vida".

"Avui aquests records especials fan que tinguem un somriure a la cara i llàgrimes als ulls. El trobarem a faltar", afegeixen. La banda estatunidenca porta el nom del seu vocalista i líder, Bon Jovi, que a més de músic, és compositor, actor i productor discogràfic.