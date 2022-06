L’actriu catalana de doblatge Rosa Guiñón ha mort als 90 anys, segons ha informat l’Acadèmia espanyola de Cinema a través de les xarxes socials. Guiñón va ser veu habitual en castellà de Meryl Streep, Julie Andrews, Audrey Hepburn, Mia Farrow, Ava Gardner, Diane Keaton, Jessica Lange o Barbra Streisand.

L’Associació Professional d'Artistes de Doblatge de Barcelona ha destacat que va treballar en innumerables pel·lícules i que tenia una veu inconfusible: “Se’n va una gran actriu que va contribuir en una època d’esplendor del doblatge i que és part imprescindible de la seva història”. Va doblar també en català com per exemple a la protagonista de ‘Mary Poppins’, interpretada per Julie Andrews.