L’arquitecte Jordi Bonet ha mort als 97 anys, tal com ha anunciat la seva família a través de les xarxes socials. Bonet va ser director i coordinador de les obres de la Basílica de la Sagrada Família del 1985 al 2012, càrrec que ja havia tingut el seu pare, deixeble directe d’Antoni Gaudí. Nascut a la capital catalana l’any 1925, va rebre els premis Ciutat de Barcelona (1989) per la restauració de la Casa Garriga Nogués i per les obres de continuació de la Sagrada Família, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (1990) i la Creu d’’Alfonso X el Sabio’ (2006), entre d’altres.

La seva obra arquitectònica va ser molt extensa amb nombrosos edificis d’habitatges uni i plurifamiliars, auditoris, teatres, escoles, esglésies, plans urbanístics i residències. Va ser director general del Patrimoni artístic i cultural de Catalunya; dirigent scout a nivell Mundial, membre del ‘Pontificium Consilium pro Laicis’ i president de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (1998-2011). Va publicar els llibres: ‘L’arquitectura al servei de la Música’ (1986), “Temple de la Sagrada Família” (1992), ‘L’Últim Gaudí’ (2000), i ‘Les Escoles de la Sagrada Família’ (2003). Va escriure articles i pronunciat nombroses conferències per tot el món, sobre Gaudí i el patrimoni monumental i restauració d’edificis com a professor convidat en diverses universitats. Com a director general de Patrimoni Artístic i Cultural de la Generalitat va comprar les 44 obres de Sixena que estaven al Museu de Lleida. Bonet va assegurar, en una entrevista amb l’ACN, que les van adquirir per ''salvar-les''. “Ha viscut amb entusiasme l’arquitectura, l’escoltisme i la cultura. Home fidel a Catalunya i a la fe, amant de la feina ben feta, valors que va aprendre dels seus pares i que ens ha llegat”, ha escrit en una piulada a Twitter el seu fill Lluís Bonet. La seva neta Mireia D. B. també ha escrit: “Ha estat un home bo i generós, un actiu de país, un entusiasta de l'arquitectura, la cultura, l'escoltisme, l'esquí, i un patriota que ha portat Catalunya i Gaudí arreu del món”.