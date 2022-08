El dissenyador de moda japonès Issey Miyake, la carrera del qual es va estendre més de mig segle, ha mort als 84 anys, segons ha anunciat aquest dimarts a l’AFP una empleada de la seva oficina a Tòquio. «Va morir durant la nit del 5 d’agost», ha dit l’empleada, contactada per telèfon i que no ha volgut revelar la seva identitat, sense donar més detalls sobre la defunció de Miyake.

Tanmateix, s’ha filtrat que Issey Miyake ha mort de càncer de fetge en un hospital de Tòquio. Miyake era especialista a combinar magistralment disseny i tecnologia en l’exploració conceptual indicativa del natural, tant a les seves col·leccions com en els seus dissenys. També va ser el fundador del Miyake Design Studio i de l’Issey Miyake Group.

Nascut a Hiroshima (oest del Japó) el 1938, Miyake es va formar en la seva carrera com a modista a Europa i els Estats Units abans de crear el seu estudi a Tòquio el 1970, i de començar a exhibir en passarel·les de París o Nova York, on es va guanyar el reconeixement global.

Miyake era conegut per l’ús del prisatge a les seves peces, pels seus senzills jerseis de coll girat com els que va popularitzar Steve Jobs o per la seva línia de bolsos Bao Bao amb patrons geomètrics, entre moltes altres creacions.