Antònia Llanes Aiguadé, la veïna de més edat de Manresa, ha mort aquest dimecres a les 3 de la matinada als 110 anys. La coneguda com a "iaia dels Comptals" va ingressar fa 14 dies a l'hospital de Sant Andreu de Manresa per una indisposició de la qual no s'ha pogut refer. El funeral de l'àvia més longeva de la capital del Bages se celebrarà aquest dijous a les 5 de la tarda a la sala Montserrat del tanatori d'Àltima Serveis Funeraris.

Antònia Llanes va néixer a Vilanova de Bellpuig, a la comarca del Pla d’Urgell. Era la segona de quatre germans, un home i tres dones, i va tenir tres fills. La seva arribada al Bages La seva primera feina va ser a la fàbrica de caramels del poble. Amb la majoria d’edat van anar amb la família a viure a Monistrol de Montserrat, on va entrar a treballar en una fàbrica tèxtil. Just quan va esclatar la guerra civil, el seu pare va morir a Barcelona per una infecció als intestins i el seu germà, l’únic home que quedava, va allistar-se a l’exèrcit, a la marina. De sobte i en plena guerra, es van quedar a casa les tres germanes amb la mare. Al principi no van passar gana perquè tenien conills, però amb el pas dels mesos es van haver d’espavilar. Durant els trajectes a Lleida recorda que es trobava gent morta per la carretera i això li feia molta por i l’entristia. Els moments més difícils van ser durant els bombardejos que les van fer fugir a unes coves de Montserrat. Pocs anys després d’acabar la guerra, van anar a viure al barri dels Comtals de Manresa, on va treballar com a aspiadora en una fàbrica tèxtil. La seva vida familiar Hi va conèixer l’encarregat, que va acabar sent el seu marit. Als 31 anys es va casar i l’any següent va tenir la seva primera filla, Maria del Carme, i després van venir dos fills més. Tant ella com el seu marit eren persones molt treballadores i no van poder gaudir de vacances. A vegades els fills els cuidaven veïns de la colònia mentre treballaven, però quan no podien se’ls emportava a la fàbrica, els posava sota a màquina i s’adormien. El moment més dur de la seva vida va ser la pèrdua del seu marit. Els millors: el naixement dels seus tres fills.