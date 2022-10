Cormac Roth, fill menor de l’actor Tim Roth, ha mort als 25 anys, després que se li diagnostiqués un càncer molt agressiu als testicles el novembre del 2021. La mort es va produir-se el 16 d’octubre passat, però la notícia no s’ha fet pública fins aquest dilluns, per exprés desig de la família. A través d’un comunicat oficial, els seus éssers estimats el van descriure com «una bola d’energia salvatge i elèctrica l’esperit de la qual era ple de llum i bondat. Malgrat aquest aire salvatge, Cormac també era l’encarnació de l’amabilitat. Una ànima gentil que va portar molta felicitat i esperança als qui el van conèixer».

Cormac Roth era un dels dos fills del segon matrimoni de l’actor de ‘Reservoir dogs’ i ‘Pulp fiction’ amb l’exdissenyadora Nikki Butler, amb qui té un altre fill, Hunter (27), de 27 anys. El jove, que era cantautor i tocava la guitarra, va anunciar el passat 14 de juliol en un post en el seu compte d’Instagram que la malaltia li havia tret «la meitat de l’audició, 27 quilos de pes, la meva confiança i continuarà el seu camí assassí fins que pugui aconseguir aturar-lo d’alguna manera», tot i que no li havia tret el seu «ímpetu per sobreviure», així com el seu «amor per fer música». View this post on Instagram A post shared by CORM (@cormacroth)