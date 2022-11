El lluitador rus Alexandr Pisarev va morir aquest diumenge als 33 anys després d'una intoxicació alimentària, segons recull l'agència de notícies estatal russa TASS. Segons el comunicat de l'agència, "Pisarev va morir mentre dormia. No tenia cap problema de salut crònics. Segons els informes preliminars, la mort es va produir per una intoxicació alimentària". Altres mitjans, però, apunten que la mort és perquè Pisarev va menjar una síndria enverinada, fruita que també hauria menjat la seva dona, que es troba hospitalitzada per aquest motiu.

Pisarev havia participat en cinc ocasions a les MMA (Mixed Martial Arts), amb un balanç de tres victòries i dues derrotes. Va ser a més finalista als campionats d'Europa de MMA. La seva última baralla es va produir a Iekaterinburg el febrer del 2020, on va perdre davant el seu compatriota Maxim Usoyan.