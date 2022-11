Christine McVie, vocalista i teclista del grup de rock Fleetwood Mac, per al qual va escriure algunes de les seves cançons més famoses, ha mort aquest dimecres als 79 anys en un hospital després d'una curta malaltia, segons ha anunciat el grup britànic en el seu compte de Twitter.

L'artista, que es va retirar en 1998, però va tornar a unir-se al grup en 2014, ha mort "en pau" en un hospital aquest dimecres al matí acompanyat dels seus afins, segons la nota publicada en la seva pàgina oficial de Facebook.

"No hi ha paraules per descriure la nostra tristesa" després de la mort d'una artista "veritablement única, especial i amb un talent més enllà de tota mesura", ha afirmat la banda en Twitter. "Ella ha sigut la millor artista amb la qual qualsevol hauria pogut comptar en una banda i la millor amiga que algú podria haver tingut en la seva vida. Vam ser realment afortunats d'haver compartit la vida amb ella", continua el comunicat.

McVie va escriure temes com 'Little Lies', 'Everywhere', 'Don't Stop', 'Say You Love Em' i 'Songbird'. El seu àlbum més conegut, 'Rumors', va vendre 40 milions de còpies. Es va unir a Fletwood Mac, una de les més conegudes dels anys 70 i 80 que s'havia format en 1967, en 1971, després d'haver passat per una altra banda coneguda, John Mayall and the Bluesbreakers.

Nascuda sota el nom de Christine Perfect, l'artista va canviar el seu cognom en casar-se amb el baixista John McVie. Després de divorciar-se, va deixar el grup en 1998 però va tornar a la formació en el 2014. Al seu torn, va desenvolupar una carrera en solitari amb tres discos d'estudi i col·laboracions amb altres grups.