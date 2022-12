Necrològiques 2022: els que ens han deixat

Les baixes d'aquest 2022 han deixat buits difícils de substituir. El món de la cultura, la política, l'esport i l'empresariat, entre d'altres, han vist com nombroses cares conegudes marxaven per no tornar. En l'àmbit local, entre les pèrdues més destacades hi ha el polític Jordi Marsal, la longeva Antònia Llanes, el psiquiatre Carles Llussà i l'activista Dolors de la Fuente. Pel que fa a les defuncions internacionals, n'hi ha una que va acaparar tots els focus, la de la reina del Regne Unit Elisabet II. A més, cal lamentar el traspàs d'altres personalitats importants, com són l'actriu Olivia Newton-John i el futbolista Pelé.

A la Catalunya central ens han deixat...

JORDI MARSAL

Polític. El manresà amb més trajectòria política en l'etapa democràtica va morir el 21 de febrer a la nit, als 70 anys. Històric militant del Partit Socialista, Marsal va ser fundador i primer secretari de la Federació XI del PSC i durant la seva etapa política va ser tinent d'alcalde de Manresa i diputat al Congrés set legislatures consecutives, del 1982 al 2008. Va entrar al Congrés el 1982, quan Felipe González va aconseguir una àmplia majoria absolta.

ANTÒNIA LLANES

Rècord de longevitat. La veïna de més edat de Manresa de la què es té constància va morir el passat octubre als 110 anys. La coneguda com a 'iaia dels Comtals' va néixer a Vilanova de Bellpuig, a la comarca del Pla d'Urgell. Amb la majoria d'edat va anar amb la família a viure a Monistrol de Montserrat. Acabada la guerra es van traslladar al barri manresà dels Comtals, on va treballar com a aspiadora en una fàbrica tèxtil i tothom la coneixia.

JOSEP TRAGANT

Constructor. L'artesenc, fundador, el 1971, de Constructora d'Aro, i, més tard, de Compact Habit, va morir el 23 de gener als 85 anys. La seva va ser una de les constructores més importants del Bages. Tragant va ser també un dels introductors del beisbol a la comarca i es va implicar en l'impuls del campus universitari manresà i en la creació de la societat PTB. Va crear un revolucionari sistema de construcció basat en mòduls.

CARLES LLUSSÀ

Psiquiatre i polític. Manresa va perdre a l'abril el psiquiatre, polític (va ser un dels fundadors de CDC) i activista social Carles Llussà, a l'edat de 95 anys. L'any 1950 va començar a treballar a la Seguretat Social, primer, com a metge de medicina general, i, després, com a psiquiatre. Va ser cap de Neurofisiologia de la Clínica de Sant Josep del 1970 al 1991. El 1962 va promoure i organitzar el primer Servei de Psicologia i Psiquiatria Infantil del Bages.

DOLORS DE LA FUENTE

Activista cultural. La manresana Dolors de la Fuente Ricart va morir el passat juliol als 86 anys d'edat. Vídua de Josep Padró, músic, pedagog, professor i fundador de l'escola de música l'Esclat de Manresa. Coneguda quiromassatgista, havia col·laborat en diferents entitats, entre les quals destaquen el col·lectiu Quaderns i l'Associació de Veïns del barri Vic-Remei, on ella i el seu marit van impulsar la Trobada de Músics al Carrer i les Nits Musicals del barri.

ROSAURA QUEROL

Restauradora. Copropietària juntament amb la seva germana Anna del restaurant i hotel Els Noguers de Manresa, va morir el dijous 10 de novembre a la capital del Bages amb 54 anys. Gran amant dels viatges, era vicepresidenta de l'associació d'empresaris del polígon dels Trullols. Nascuda el 20 de febrer de 1968 a Manresa, va estudiar al col·legi Oms i de Prat i de ben jove ja va evidenciar la seva passió per la restauració. El complex dels Trullols va obrir portes el 1983.

ANTONI DALMAU

Escriptor i polític. L'igualadí va ser president de la Diputació i regidor d'Igualada. Tenia 70 anys i mantenia una activa vida literària i com a historiador. Membre del Consell Assessor i columnista d'aquest diari, va presidir la Diputació de Barcelona (1982 i 1987), i va vicepresidir el Parlament de Catalunya (1988-1995). Autor d'una vintena de llibres, va presidir la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona i professor de la comunicació a la Universitat Ramon Llull.

RAMON RAFART

Restaurador. El 20 de setembre va morir a Santpedor, als 78 anys, el cuiner cardoní Ramon Rafart Branzuela, propietari de l'hotel i restaurant santpedorenc que du el seu nom. Format com a pastisser i en diversos establiments de prestigi de Catalunya, el 1979 va obrir el seu primer restaurant, que el 1987 es traslladava a la seva ubicació actual. Prestigiós restaurador de cuina tradicional, el 2004 va ampliar les instal·lacions amb la inauguració d'un hotel.

JOAQUIM BASORA

Futbolista. El tercer màxim golejador de la història del CE Manresa, amb 98 anotacions, germà de l'extraordinari Estanislau Basora, va morir el 20 de desembre passat als 89 anys. Va arribar al club bagenc després dels seus inicis a l'entitat del seu poble, la Colònia Valls, i després va arribar al Barça. Va fer carrera al seu filial, l'España Industrial, i va jugar a Primera amb el Condal, el nou nom de l'equip, i l'Sporting de Gijón. Va tornar al Manresa per retirar-s'hi després d'una lesió de genoll.

JAUME FONTANET

Funerari. A l'agost va morir als 91 anys després d'una llarga trajectòria al sector funerari, Jaume Fontanet, un cognom emblemàtic per al sector.

LADISLAO VELASCO

Funerari. Aquest desembre va morir als 74 anys Ladislao Velasco, una figura amb una llarga trajectòria professional al sector.

MERCÈ MORROS

Basquetbolista. L'exjugadora igualadina, resident a Santiago de Compostel·la, va morir als 53 anys després de patir un càncer durant set anys.

TONI CREUS

Exdirigent de bàsquet. Un home polifacètic i popular va morir l'octubre als 85 anys. Havia estat, entre d'altres, director esportiu del Manresa.

FILOMENA PENINA

Mor als 109 any. Aquest Nadal hauria complert 110 anys, però no va poder. Era molt coneguda com a mestressa del manresà bar Caracas.

KIKO MÉNDEZ

Restaurador. Amb 65 anys va morir a l'agost el restaurador de La Parrilla, Bar Bus, Els Torrents, l'Abat i B&B; i exdirectiu del CE Manresa.

TOMÀS DALMAU

Comerciant. Va regentar 48 anys la sabateria Dalmau de Manresa i va morir el setembre amb 102 qui va ser supervivent de la Lleva del Biberó.

ANTONI MARCH

Metge i pintor. Va morir al novembre a l'edat de 99 anys. Artista de llarga trajectòria vinculat al llarg de la seva vida al Cercle Artístic de Manresa.

VALENTÍ MUNT

Discjòquei. Als 69 anys cavall entre el 2021 i el 2022 va tenir lloc la mort i el funeral del conegut discjòquei i presentador radiofònic.

JOSEP FONT

Professor. Va morir al juliol als 71 anys l'exregidor santfruitosenc, Doctor en Ciències Geològiques, professor de la UPC de Manresa i navegant.

JOSEP GUARDIOLA

Empresari. Industrial de la cinteria va ser també col·leccionista i expert en viatges i art. Va morir el passat mes de gener als 85 anys d'edat.

MIQUEL MOYA

Patumaire. Finat als 74 anys, va ser una de les ànimes de la Patum del carrer de la Pietat i un dels creadors d'aquesta festa a la dècada dels 60.

DAVID SOLERNOU

Músic. El trompetista manresà va morir al gener als 30 anys. Va tocar a l'Orquestra Selvatana i va fundar la Cobla Camps.

JOSEP MARIA VILA

Activista social. Llicenciat en Història, professor, va presidir l'Associació d'Amics de la Unesco a Manresa més de 20 anys i va morir amb 63 anys.

NACHO DEL MORAL

Futbolista. Nascut a Sant Jordi de Cercs, i jugador del CEManresa durant una etapa de la seva carrera, va morir el març als 40 anys.

CASIMIRA VALLBÉ

Mor als 105 anys. Es va fer popular a través de l'entrevista que va gravar per al programa «El Foraster» mostrant un envejable estat de salut.

JOAN CENTELLAS

Pintor. Nascut a Monistrol de Montserrat va morir a l'edat de 75 anys aquest artista per al qual el dibuix i l'aquarel·la no tenien secrets.

JAUME NAVARRO

Membre de la Lleva del Biberó. El manresà va morir als 102 anys després de sobreviure a la terrible experiència d'anar a la guerra als 18 anys.

AMAT BERENGUER

Religiós. Nascut a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, va passar prop de 30 anys de missioner a Ruanda i va morir a l'edat de 80 anys.

JOSEP MARIA TORRA

Restaurador. Una de les ànimes de l'Hostal Pedraforca, va morir a l'edat de 86 anys. El va obrir l'any 1965 juntament amb la seva dona Pepita Seguí.

JOSEP MARIA CASAS

Exalcalde de Pinós. Va morir amb 69 anys. Va ser el primer batlle per l'agrupació Fòrum-FIC (després El Comú del Solsonès) de 1999 a 2007.

MATRIMONI BERGUEDÀ ABEJÓN BARBERO

Junts fins al final. Jesús Abejón González, de 78 anys, i Ángela Barbero Lozano, de 82, portaven casats des del 1967. Ell va morir a l'hospital on va agafar el covid després d'ingressar per una altra causa. Ella va morir l'endemà a causa d'una llarga malaltia en una situació que la família va veure com un fet «poètic».

JOAQUÍN VIZCAÍNO

Activista social. Va morir als 81 anys. Va ser fundador i president de l'Associació de Veïns del Xup, sindicalista i membre del Comitè Local del PSUC.

MARCELO CONCIDERA

Jugador de futbol sala. Fitxat l'estiu del 1992 per CFS Manresa, va ser el primer brasiler que va jugar a la ciutat. Va morir el juny als 54 anys.

ANTONI SALA

Pintor. Va finar a l'octubre a l'edat de 91 anys. També va practicar el dibuix i el cartellisme i va ser homenatjat com a membre del Grup 13.

JOAN MASAFRET

Polític. Al novembre va morir als 89 anys d'edat qui va ser alcalde de Sant Vicenç de Castellet des de les primeres eleccions del 1979 fins al 1987.

JOSEP ROJAS

Fotògraf. El santjoanenc Josep Rojas i Soler de Lloveras, dibuixant, pintor, escultor i apassionat pel motor, va morir a l'abril amb 66 anys.

JOSEP GIBERT

Enòleg. Responsable de les caves familiars d'Artés que porten el seu cognom, Josep Gibert va morir el 18 de desembre als 57 anys.

MARIA ROSA GASSET

Bibliotecària. Aquest desembre Súria va dir adéu a la primera bibliotecària que va tenir i que va guiar durant quatre dècades milers d'estudiants.

CELESTÍ VALL

Músic. La vida del pianista manresà es va apagar al juliol als 64 anys. Enamorat del jazz va treballar amb músics com Manel Camp i Tete Montoliu.

JOEL GRAU

Actor. L'igualadí, establert a Manresa, va morir al maig amb 47 anys. Va fundar la companyia DeParranda i es dedicava sobretot al teatre familiar.

JOAN GÜELL

Advocat i polític. Finat amb 86 anys va ser banderer dels Elois, administrador de Patum, president local de CDC i director de l'escola Sant Francesc.

Al món ens han deixat...

ELISABET II

Als 96 anys mor la reina del Regne Unit més longeva i la que ha regnat més temps.

PELÉ

L’inigualable astre del futbol Edson Arantes do Nascimento va morir abans d’ahir als 82 anys.

OLIVIA NEWTON-JOHN

Mor als 73 anys la intèrpret de Sandy a la pel·lícula «Grease».

MIHAÏL GORBACHOV

Als 91 anys mor l’exdirigent soviètic que va posar fi a la Guerra Freda.

JEAN-LUCH GODARD

Director de cinema i ànima de la Nouvelle Vague. 91 anys.

SIDNEY POITIER

L’actor va personificar petits avenços racials a Hollywood. 94 anys.

VANGELIS

El compositor Evángelos Odysséas va morir amb 79 anys.

RAY LIOTTA

L’intèrpret d’«Un dels nostres» va morir als 67 anys.

PACO GENTO

Futbolista. Exjugador del Reial Madrid, sis cops campió d’Europa. 88 anys.