L’històric líder sindicalista de la UGT Nicolás Redondo Urbieta ha mort aquest dimecres als 95 anys, segons han lamentat dirigents socialistes i del sindicat UGT a les xarxes socials.

Nicolás Redondo Urbieta (Barakaldo, Biscaia, 1927) va ser un històric sindicalista i polític espanyol. El seu pare, Nicolás Redondo Blanco, treballador d’Altos Hornos, ja era militant del PSOE i de la UGT el 1915, i després de la Guerra Civil el van condemnar a mort, però li van commutar la pena per 30 anys de presó, dels quals en va complir sis a El Puerto de Santa María (Cadis). Als 10 anys, el 1937, va ser evacuat juntament amb altres nens bascos al vaixell ‘La Habana’ i va ser portat a Bordeus (França), on el va recollir una família minera d’Herault d’origen espanyol, amb qui va conviure fins al 1940. Reclamat per la seva família quan va acabar la Guerra Civil espanyola, el 1940 va tornar al país. El 1942, va acudir a la Naval de Sestao en qualitat d’aprenent d’oficial ajustador.

Aquest obrer metal·lúrgic es va afiliar al PSOE i a la UGT el 1945. Així va arrencar una biografia sindical de llarguíssim recorregut, que va arribar a la primera línia pública el 1976. Va ser detingut i processat pel règim de Francisco Franco en nombroses ocasions (fins a sis vegades) a causa de les seves activitats polítiques i sindicals. Va ser desterrat a Las Hurdes el 1967.

El 18 d’abril de 1976 va ser elegit secretari general de la UGT el 30 Congrés de la central sindical socialista. Dos anys abans havia renunciat a liderar el PSOE al congrés de Suresnes. Va ser elegit diputat del PSOE per Biscaia el 1977, el 1979, el 1982 i el 1986. El 1987 va renunciar al seu escó després de votar en contra dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 1988. Va convocar junt amb CCOO la vaga general del 14 de desembre de 1988 i dues vagues generals més el juny de 1992 i gener de 1994.

El 10 d’abril de 1994, quan el seu fill Nicolás Redondo Terreros liderava el PSE-EE, al 36è Congrés, va deixar pas a Cándido Méndez com a secretari general de la UGT i es va retirar de tota activitat política i sindical.