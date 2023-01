L’exfutbolista italià Gianluca Vialli ha mort aquest divendres a Londres després d’una llarga batalla contra el càncer de pàncrees. Exjugador i entrenador, tenia 58 anys. Recentment havia deixat el seu càrrec directiu a la selecció d’Itàlia perquè la seva salut havia empitjorat. El 2017 se li va detectar un tumor maligne al pàncrees i va començar llavors la seva llarga batalla contra la malaltia.

Després de deixar el seu lloc dins de l’organigrama del seleccionador italià Roberto Mancini, s’havia vist obligat a internar-se en una clínica de Londres (ciutat on residia des de l’època en què va jugar al Chelsea). Va néixer a la localitat de Cremona el 9 de juliol del 1964 i va desenvolupar la seva carrera esportiva com a davanter centre al Cremonese, la Sampdoria, la Juventus i el Chelsea. A la temporada 1990-1991 va ser el màxim golejador de la sèrie A amb 19 gols. Gràcies a la seva actuació, la Sampdoria va guanyar la Lliga italiana i va obtenir el dret a participar en la Copa d’Europa. Va arribar a la final de Wembley, que va perdre davant el Barça a la pròrroga després d’un gol de falta directa marcat per Ronald Koeman. Gràcies a la seva aportació, l’equip de Gènova va viure l’època més brillant de la seva història.

Fitxat per la Juventus

La Juventus no va desaprofitar l’ocasió i el va fitxar per 17 milions d’euros, una xifra rècord de l’època. El seu primer any amb el conjunt de Torí es va coronar campió de la Copa de la UEFA. El 1995, Vialli va guanyar el seu segon ‘scudetto’ i va marcar 16 gols. Aquell any la Juventus va disputar i va perdre la final de la Copa de la UEFA contra el Parma. També va capitanejar la Juventus en la seva conquesta de la Champions de la temporada 1995-1996. Després se’n va anar al Chelsea, equip al qual va acabar la carrera esportiva el 1999, i va començar com a entrenador, primer, amb el mateix Chelsea, i després, amb el Watford. El 2018 va anunciar que lluitava contra el càncer des de feia un any, amb diversos alts i baixos que no li van impedir col·laborar amb la selecció italiana fins que va empitjorar definitivament la seva salut. Tenia dona, Cathryn White Cooper, amb qui es va casar el 2003, i dues filles, anomenades Olivia i Sofia.