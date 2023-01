L'escriptor, periodista i crític de cinema Jorge de Cominges ha mort a Barcelona als 78 anys a causa d'un càncer d'ossos, segons informa el Col·legi de Periodistes de Catalunya, organisme al qual el finat pertanyia. Cominges va ser autor de llibres com 'Un clavel entre los dientes', 'Tul ilusión', 'Las adelfas' i 'El desconcierto', per bé que bona part de la trajectòria professional la va dedicar a la crítica literària i de cinema a publicacions com 'Destino' o 'El Noticiero Universal'. El 1981 va entrar a treballar a la revista 'Fotogramas', de la qual en seria redactor en cap entre el 1989 i el 1996. Després va assumir la direcció de la revista 'Qué leer'.

Cominges va estudiar dret però va optar pel món del cinema exercint com a tècnic cinematogràfic entre el 1968 i el 1980 al costat de realitzadors com Antoni Ribas, Bigas Luna o Ignacio F. Iquino. Les seves experiències d'aquesta etapa van quedar recollides al llibre 'Mis años de cine (1976-1979): Entre el destape y la qualité'. La revista 'Fotogramas' ha publicat una nota recordant la figura de qui va ser redactor en cap de la publicació en la qual es destaca que va formar un tàndem "imbatible, implacable i impecable" amb la directora Elisenda Nadal i que tenia una curiositat "infinita" i una sabiduria "única". Cominges va estar casat amb la periodista Margarita Rivière, que va morir l'any 2015, amb la qual van tenir dos fills.