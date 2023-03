Mor el músic i agent artístic manresà Salvador Victori als 84 anys

El músic i representant d'artistes manresà Salvador Victori Casals ha mort aquest dijous als 84 anys. Nascut el 26 d'abril del 1938, Victori (pare del cineasta David Victori) s'havia dedicat tota la vida al món de la música i l'espectacle, primer com a pianista i després com a agent artístic.

D'adolescent, el bagenc es va formar com a pianista i va ser membre de diferents agrupacions musicals, entre les quals destaca l'Orquestra Los Cinco Magníficos, amb la qual va recórrer Catalunya i el nord d'Espanya en múltiples espectacles i festes majors fins al 1968. També va viatjar a Alemanya, on va arribar a actuar en un dels locals d'Hamburg on més tard actuarien els Beatles, abans que la famosa formació fos coneguda.

El 1968, una malaltia el va obligar a retirar-se dels escenaris. Sense desvincular-se del món de l'espectacle, Victori es va treure el carnet d'agent artístic i va crear a finals dels anys 60 l'agència de representació d'artistes Victori Produccions, que posteriorment i després d’un relleu generacional, ara porta el seu fill Xevi.

Victori es va casar amb Rosa Maria Blaya, l'any 1963, quan tenien 25 i 20 anys, respectivament. Amb Blaya, posteriorment impulsora de Manresa Tot Gresca, van tenir cinc fills, entre els quals el cineasta manresà David Victori. El músic va escriure l'argument principal del primer llargmetratge del seu fill, El pacto (2018), encapçalat per la famosa actriu madrilenya Belén Rueda i basat en la mort d'una de les seves filles, Mia.

"Era una figura molt familiar i un apassionat de la seva feina" comenta a la redacció d'aquest diari Rosa Maria Blaya, sobre el seu marit, de qui recalca haver estat "una bellíssima persona". Apreciat per la seva serietat, David Victori elogia la figura del seu pare com un home "alegre, responsable i compromès", que "feia posar un somriure a la cara de la gent" cada cop que se'n feia menció.