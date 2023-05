Per als què som periodistes, és més, vells periodistes, i més concretament periodistes canaris, sempre ens va rejovenir el millor de tots nosaltres, Guillermo García-Alcalde. S'entretallen la sintaxi i les lletres quan haig d'escriure, en passat, aquest nom propi, que marca la meva vida personal, i la meva vida professional, des del més llunyà de la meva experiència com a redactor de notícies, de cròniques, però sobretot la meva vida personal, la que fins ara s'ha guiat, tantes vegades, pel seu consell, per la seva mirada, per l'estímul de la seva passió, el seu consell i aquell riure.

Ara, quan m'han donat aquesta horrible notícia, la que ja no estarà més aquest savi amic a l'altre costat de la taula, a l'altre costat del telèfon, a un tir de pedra, o d'aigua, del seu consell i del seu bonhomia, el món que jo he anat transitant, el món del periodisme i de la vida, es va trobar amb un abisme que només pot qualificar-se com es qualifiquen les densitats de la solitud i del buit.

Res més mirar enrere, allà on habiten els primers riures de les nits en què jo vaig voler estar prop dels grans periodistes com ell, ho veig rient, enmig de la redacció de La Província, donant-me la benvinguda a la primera vegada en què jo em vaig sentir part d'un equip així, d'un cercle obert de gent que parlava de l'ofici com si aquest fos un corriol cap a la felicitat de donar notícies. Llavors, vestit amb l'elegància que sempre va ser la seva manera d'estar i la seva manera de semblar, ja em va fer una insinuació per exercir com cal l'ofici: “Primer escolta els altres, i si et sembla bé el que sents, posa-ho en pràctica. Però no et fiïs del primer si dubtes del que t'està dient”. I això com es fa? Llavors va ser quan va deixar anar la riallada, anant i venint de la vida de la Redacció cap al somni musical amb el qual es prodigava, i em va dir: “Ah, tu te les aniràs arreglant”.

Era un home generós a tota hora, i et rebia alhora amb la preocupació d'un periodista i els riures d'un amic. Quan va passar el temps i ja anava i venia de La Província a tots els diaris que Javier Moll, el seu gran amic, va posar en la seva rodalia sàvia, en totes les parts on es va anar fent veritat múltiple aquest grup, Guillermo García Alcalde mai va ser altre que aquell que et rebia en la Redacció, als hotels o al carrer per a donar-te el consell que volies. Li vaig preguntar pels meus canvis personals, per tots els meus canvis personals, fins als més íntims; em va portar a acceptar trasllats i altres cerques, em va donar la benvinguda en aquest nou destí en el qual, una altra vegada, vaig ser el seu company, li vaig demanar consell fins per a allò que només m'hagués competit a mi decidir, i tot el que em va dir, em va aconsellar o em va indicar que havia de fer perquè la meva vida fos millor o una altra, ho deia com si li estigués murmurant al primer noi que va anar a veure-li abans que Tomaso, aquell gerent, em pagués el primer salari, que gairebé em vaig gastar bevent glops nocturns amb Juan Antonio de Juan, el llegendari fotògraf.

Combinació d'intel·ligència

Una altra nit en què el vaig conèixer millor, entre periodistes de tota mena, a l'Hotel Mencey de Tenerife, aquell Guillermo García-Alcalde que mirava ja com un estadista de la premsa tot el que venia als seus limítrofs de gerent o de periodista sense una altra frontera que el seu ampli coneixement, ens va dir, calmant els riures que eren pròpies de les reunions de l'ofici, on havia d'anar l'arxipèlag. Parlava com un savi tranquil, animat per la música i les paraules que eren la combinació de la seva intel·ligència. Parlava dels diaris, de quins funcionaven i quins no, com si tingués una bola de vidre que anava, sobre la mar salada, d'una província a una altra. A qui demanaran ara consell els seus amics?

Quan va acabar aquella conversa en el Mencey, que s'havia produït amb gent que veiem en ell algú que no parlava per parlar, vam tenir l'oportunitat de veure en ell a un estadista, com he dit abans, un estadista del periodisme, capaç de traçar un camí o de donar un consell sense que res del que digués estigués dit al seu favor, sinó a favor del país per al qual vivia, de l'ofici al qual va afegir assossec i saviesa. La tranquil·litat de fer-ho. Aquest país era el periodisme, però no sols l'ofici sinó el que li importava de bo de bo al periodisme tal com ha de fer-se: el que està obligat a complir amb les quatre o cinc regles de la melodia de l'ofici.

El que s'ha de fer

L'ofici obliga a la sobrietat de la veritat, i l'assossec amb el qual ell ens orientava, en els àmbits de la cultura o de la política. No buscava una altra cosa que el que obliga aquest lloc de principis: fer el que s'ha de fer seguint amb l'exigència professional.

Li vaig consultar tots els vaivens de la meva vida, tots. A vegades va sortir de casa per anar on li digués si ho necessitava, per al bo i per a les incerteses. Va tenir al seu al voltant amics que li van donar estima i amics que li van fer l'abraçada que va merèixer. I hi havia, en la fortuna que va ser la seva vida, en la seva dona, en les seves filles, en la seva manera d'abraçar als altres, el regal que va merèixer. En periodisme va tenir el seu premi en la gratitud dels quals van estar al seu costat, aprenent. Pel que respecta a mi , com a alumne seu que soc, em va donar l'emoció de rebre el seu consell com si encara m'ho estigués danto: “Desenganya't, no facis una altra cosa que la que saps fer, i fes-la sempre”.

Es referia a aquesta via per la qual em va obrir camins i que es diu periodisme. Ara aquesta notícia que ell protagonitza i que a nosaltres ens deixa tan sols, i que a mi em deixa tan sol, és com una pedra que cau de ple en els sentiments que, sent passat, tan prop del cor cauen. Cauen tan prop del cor que sembla que t'haguessin donat una notícia que només cap en les línies en els quals estan la mare, el pare, els amics de l'ànima, els que mai et van deixar ser, només, un caminant que necessitava la seva música per continuar caminant. Ens falta tant ara la música íntima, veraç, de Guillermo García-Alcalde.

Descansi en pau l'home que tanta pau ens va donar.