Mor als 72 anys l'advocat manresà Jesús Alonso Burgos

Ha mort als 72 anys l'advocat i escriptor manresà Jesús Alonso Burgos (Palència, 1952). La cerimònia de comiat tindrà lloc demà dilluns 22 de juliol a les 10 del matí a l'oratori de Mémora de Manresa. Llicenciat en dret per la universitat de Valladolid, va traslladar-se a la capital del Bages poc després d'acabar els estudis on va exercir la seva professió fins a la jubilació.

A banda de per ser advocat, Alonso va destacar en la seva activitat com a poeta. De fet, l'any 2011 va estar guardonat amb el premi literari San Juan de la Cruz per la seva obra Estrategias de la usura. També va publicar assajos i va col·laborar amb premsa diària i en revistes especialitzades, tant de filosofia com de publicitat.

Com a advocat va distingir-se en la seva feina com a laboralista. El 2018 CCOO, on va treballar Alonso durant una temporada, va reconèixer la seva feina, juntament amb la de l'advocat Marc Viader, per la seva lluita a favor dels drets dels treballadors els últims anys de la dictadura i els primers de la democràcia.

Jesús Alonso va defensar el sindicalista Josep Ramon Mora, acomiadat de Lemmerz, que va ser obligada a readmetre'l, en una sentència que va causar jurisprudència a l'Estat espanyol. En aquell acte de reconeixement el 2018, Alonso va recordar els seus inicis a la ciutat i va concloure que «cada generació ha de fer la lluita que creu justa», en al·lusió a un present de lluites als carrers i als tribunals que va surar damunt aquell acte.

